Regali Natale Amazon: i videogiochi da non perdere in offerta il 7 dicembre

Archiviati Black Friday e Cyber Monday è tempo di pensare al Natale e Amazon lancia oggi una nuova vetrina dedicata proprio ai regali last minute, con tante nuove offerte quotidiane su tantissimi prodotti, tra questi ovviamente anche i videogiochi.

Tra i videogiochi in offerta per la giornata di oggi troviamo Cyberpunk 2077 a 62.99 euro, Gears 5 a poco meno di 30 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro e Assassin's Creed Odyssey a 19.99 euro, di seguito la lista completa con le offerte più interessanti:

Sconti Amazon Natale

Particolarmente interessante la promozione legata a DOOM Eternal che raggiunge così il suo prezzo più basso di sempre per quanto riguarda la versione fisica, in vendita ora a soli 19,99 euro. Per essere sicuri di non perdere le migliori offerte Natale 2020 seguiteci sul canale Telegram sconti Everyeye.it, ogni giorno promozioni imperdibili degli store online, volantini e offerte lampo.