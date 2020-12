Regali di Natale Bethesda: dal casco DOOM Classic alla replica della Nuka Cola di Fallout

Non avete ancora deciso cosa regalare a Natale? Allora potreste prendere in considerazione i tantissimi oggetti da collezione proposti dal negozio ufficiale di Bethesda, ispirati ai grandi giochi dello studio, da DOOM a Fallout, passando per Skyrim, Elder Srolls Online e Wolfentstein.

L'offerta è decisamente ampia e in grado di andare incontro alle esigenze di tutti i collezionisti. Spicca, tra i tanti, il DOOM Helmet Collector's Bundle, un set limitato di 20.000 unitò in tutto il mondo proposto al prezzo di 139,99 euro: al suo interno sono inclusi il Casco DOOM Classic indossabile, una spilletta a forma di Floppy disc di Doom e la copertina di DOOM Classic. Se siete dei fan di Fallout, potreste valutare l'acquisto di una Fallout Replica Nuka Cola Mini Bottles Series 2 Blind Box da 9,99 euro: in ogni confezione c'è una mini-bottiglia Nuka Cola da 10,5 cm a sorpresa (la collezione è composta da cinque diversi pezzi).

Fan di Skyrim? Per voi c'è la statua di 'Alduin' prodotta da McFarlane: la statua rappresenta Alduin, il famoso drago conosciuto come 'il divoratore di mondi', in volo con un'apertura alare di circa 38 cm e montato su una base decorativa. Se invece il vostro sogno è sempre stato quello di interpretare BJ Blazkowicz di Wolfenstein, allora potreste acquistare il Cappellino Terror-Billy da 24,99 euro. Trovate l'intera selezione di oggetti sul Bethesda Store europeo.