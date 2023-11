Regali di Natale: cinque idee per un regalo a tema Xbox

Manca ancora un mesetto a Natale, ma ai regali è meglio pensarci prima, altrimenti si rischia di arrivare agli ultimi giorni senza nulla in mano. Se state cercando un regalo a tema Xbox, siete giunti nel posto giusto, perché abbiamo cinque suggerimenti che potrebbero fare al caso vostro.

Il punto di ingresso più economico nell'ecosistema Xbox

Se il vostro caro desidera entrare nell'ecosistema Xbox per la prima volta, potreste regalargli una Xbox Series S. È la console di attuale generazione più economica del lotto ed è compatibile con tutta la ludoteca della sorella maggiore. Vi consigliamo di approfittare dell'offerta Black Friday di Amazon.it, che propone Xbox Series S con tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate al buon prezzo di 249,90 euro.

Controller Xbox: un arcobaleno di colori

Microsoft ha prestato sempre una grande cura nella realizzazione degli accessori e delle periferiche per i suoi dispositivi specialmente quando parliamo di Controller Xbox. Se volete regalarne uno, allora vi consigliamo di approfittare della promozione in corso sul Microsoft Store, dove è possibile trovarlo nei colori nero, bianco, blu, rosso, giallo, rosa e verde in offerta tra i 45,59 euro e i 49,99 euro, in base al modello. Il nuovissimo (e bellissimo, a parere di chi vi scrive) Controller Xbox Viola Astrale è invece in offerta su Amazon.it a 49,97 euro.

Con Xbox Game Pass non si può sbagliare

Colonna portate dell'offerta contenutistica di Xbox, Game Pass fa gola a qualsiasi giocatore della casa di Redmond. Con un abbonamento a Game Pass Ultimate potete fare felice chiunque senza spendere una fortuna. Non dovete far altro che decidere quanto investire: con 14,99 euro potete acquistare un mese di Ultimate, mentre se volete esagerare prendete direttamente il trimestrale di Ultimate da 44,90 euro. Se al destinatario del vostro regalo interessa solo giocare online su Xbox potete optare per un trimestrale di Game Pass Core a 19,99 euro, mentre se gioca solo su PC optate per un trimestrale di Game Pass PC a 29,99 euro.

Natale fa rima con maglione

Non c'è nulla di più festivo di un maglione natalizio e per un fan sfegatato di Xbox non c'è nulla di più indicato di Master Chief in versione Babbo Natale! Purtroppo è tutto fuorché economico, ma l'Halo Master Chief Knit Holiday Sweater è davvero irresistibile. Può essere acquistato al prezzo di 81,95 euro su Xbox Gear Store, con spedizione a partire dal primo dicembre.

Gadget non troppo costosi

Se volete fare colpo senza spendere dissanguarvi, in alternativa all'abbonamento a Game Pass potete optare per la lampada con il logo di Xbox 21,7 centimetri, perfetta per dare un tono a qualsiasi postazione di gioco verdecrociata. Potete acquistarla a 28,73 euro su Amazon.it. In alternativa c'è anche questa semplice ma elegante tazza Xbox in ceramica nera da 15,90 euro.