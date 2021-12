Regali di Natale last minute: Nintendo Switch Lite a 199 euro da Gamelife

Siete alla ricerca di una Nintendo Switch Lite in offerta per Natale ma non sapete dove cercare? Gamelife ha la soluzione giusta per voi, la catena propone (online e nei negozi) Nintendo Switch Lite a 199 euro invece di 219 euro, promozione valida solo fino al 26 dicembre.

Nintendo Switch Lite costa 199 euro da Gamelife, vari i colori disponibili tra cui turchese, corallo, giallo, grigio e blu, fino ad esaurimento scorte a seconda delle disponibilità dell'eCommerce e dei singoli punti vendita.

Ma una console senza giochi serve a poco ed ecco che Gamelife offre anche una selezione di sconti sui migliori videogiochi per Nintendo Switch: Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente costano 51 euro l'uno invece di 61 euro, Mario Party Superstars è in vendita a 51 euro, Mario Kart 8 Deluxe è in offerta a 59 euro mentre Miitopia costa 41 euro, solamente per citare alcuni dei videogiochi per Switch in offerta.

Fino al 26 dicembre prosegue la supervalutazione delle console usate da Gamelife con PS4 PRO valutata 240 euro, Nintendo Switch Day One Joy-Con Grigi 170 euro, Nintendo Switch Lite 120 euro, per quanto riguarda invece le piattaforme next-gen, PS5 viene valutata 350 euro, PS5 Digital Edition 270 euro e la piccola Xbox Series S 170 euro.