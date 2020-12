Regali di Natale last minute: sconti e offerte lampo Mediaworld dal 21 al 24 dicembre

Mediaworld lancia la nuova promozione Il regalo giusto, giusto in tempo che vi permetterà di acquistare i vostri regali comodamente online con la possibilità di inviare un biglietto di auguri digitale in attesa che il dono arrivi a destinazione.

La promozione include tantissimi prodotti tra cui videogiochi e console, tra gli articoli in offerta segnaliamo Nintendo Switch a 349.99 euro con un gioco a scelta tra Luigi's Mansion 3, Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons, Paper Mario The Origami King e The Legend of Zelda Link's Awakening. Nintendo Switch è disponibile nelle varianti Joy-Con Blu/Rosso Neon e Joy-Con Grigi.

E ancora, offerte su PC Gaming, monitor, tastiere e mouse gaming, headset, sedie gaming e tantissimi altri prodotti per l'intrattenimento di tutta la famiglia. Una volta completati i vostri acquisti potrete inviare subito un biglietto di auguri virtuale, un pensiero in questo Natale che vede i festeggiamenti svolgersi a distanza a causa dell'epidemia Coronavirus.

Per altre offerte last minute per i regali di Natale ricordatevi di seguire il canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it che conta ad oggi oltre 6.000 iscritti, ogni giorno vi segnaleremo volantini in anteprima, buoni sconto e consigli per risparmiare trovando le offerte più convenienti.