Regali di Natale LEGO: 5 idee per stupire un videogiocatore

In tempo di regali non c'è nulla di più azzeccato di un prodotto LEGO. I mattoncini danesi piacciono a chiunque, dai più grandi ai più piccini, e a Natale possono rappresentare un dono gradito. Non sapete da dove cominciare? Se il destinatario del vostro regalo è un videogiocatore, abbiamo cinque idee perfette che potrebbero fare al caso vostro.

LEGO Mario Starter Pack

Partiamo dalle basi: per i piccoli dai sei anni in su non c'è nulla di più indicato di un prodotto della linea LEGO Mario, che rendono tutto ancor più emozionante con delle funzioni di interattività. La figure dell'idraulico italiano è dotata di un sensore colorato e uno schermo LCD, su cui è possibile visualizzare le sue reazioni mentre interagisce con gli altri personaggi, raccoglie monete digitali e salta sulle piattaforme. Per introdurre il vostro piccolo alle avventure LEGO Mario e dei suoi amici, dovete scegliere uno degli Starter Pack (Avventure di Mario, Avventure di Luigi o Le Avventure di Peach), dopodiché avrete una marea di modi per espandere l'esperienza. Se il fortunato destinatario del vostro regalo già possiede uno Starter Pack, allora potete regalargli una delle espansioni di più recente uscita, come il Concerto nella Giungla di Dixie Kong a 26,90 euro, il Picnic alla Casa di Mario a 29,89 euro oppure la Battaglia al Castello di Skelobowser da 92,34 euro.

LEGO Super Mario Pianta Piranha

Restando in tema Super Mario, ad un appassionato più grandicello (e con il pollice verde) potete regalare la tenera eppur temibile Pianta Piranha. LEGO Super Mario Pianta Piranha è dotata di testa, bocca, gambo e foglie snodabili, oltre che di un tubo da costruire per simulare il movimento della pianta, proprio come nel videogioco. Il set è composto da ben 540 pezzi ed include due monete, la cui funzione viene svelata solo al termine della costruzione. Costa 64,87 euro su Amazon.it.

LEGO BrickHeadz Sonic The Hedgehog

Simpatico Mario, ma non è mica l'unica mascotte del mondo dei videogiochi! C'è anche Sonic! Ai costruttori dai 10 anni in su potete regalare LEGO BrickHeadz - Sonic The Hedgehog. Questo set comprende una piastra di base, in modo che i fan possano creare un pezzo da esposizione per scrivanie o postazioni di gioco. Può essere acquistato a 29,71 euro su Amazon.it.

In alternativa, per gli appassionati del porcospino blu e del suo mondo ci sono anche LEGO BrickHeadz - Miles "Tails" Prower, oppure i set Sfida della Sfera di Velocità di Sonic e Il Laboratorio di Tails e Aereo Tornado.

LEGO PAC-MAN Arcade

Se non avete limiti di budget e volete stupire a tutti i costi, allora dovete optare per LEGO PAC-MAN Arcade della linea Icons, un cabinato arcade pieno di dettagli retrò. Occhio, il cabinato non è funzionante, ma c'è un mattoncino che illumina la fessura per le monete ed è possibile simulare un inseguimento con il labirinto meccanico. Sono inclusi anche un set che simula una scena di una minifigure che gioca a PAC-MAN e una vetrina con i personaggi ruotabili di PAC-MAN, Blinky e Clyde.

Regalare LEGO PAC-MAN Arcade è tutt'altro che economico: costa 269,99 euro ed è acquistabile esclusivamente su LEGO.com, ma l'effetto sorpresa è assicurato.

LEGO 2K Drive

Chiudiamo la nostra lista consigliandovi, piuttosto che un set, un vero e proprio videogioco. La nostra scelte è ricaduta sul più recente del marchio, il buon LEGO 2K Drive, un gioco di corse alla Mario Kart in grado di divertire gli appassionati di ogni età. Del gioco ne abbiamo parlato ampiamente (e bene) nella nostra recensione di LEGO 2K Drive, che vi invitiamo a leggere per scoprire ogni dettaglio su meccaniche, modalità di gioco, grafica e quant'altro. Potete acquistarlo su Amazon.it nelle versioni per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch a prezzi che partono da 25,97 euro.