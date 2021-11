Regali di Natale LEGO: i miglior set Star Wars, Harry Potter, Super Mario e Supereroi

In attesa del Black Friday LEGO con sconti e offerte il colosso delle costruzioni inaugura la vetrina natalizia sul proprio store ufficiale online, con suggerimenti e consigli utili per i regali di Natale.

È la stagione da festeggiare con i regali di Natale più amati, da costruire e ricostruire. Esplora una selezione di nuovi set LEGO e trova set LEGO per soddisfare ogni interesse: Arts and Crafts, Animali, Veicoli, VIDIYO e altro ancora.

La pagina regali di Natale LEGO suggerisce i migliori set a tema Star Wars, Harry Potter, LEGO City, LEGO Friends, LEGO Super Mario e supereroi DC e Marvel, oltre a set esclusivi per adulti, ai set LEGO Technic e a tanti altri prodotti come portachiavi, tazze e articoli da collezione per grandi e piccini.

Tramite il configuratore online potrete ricercare il regalo in base all'età, al tema oppure al colore preferito, così da avere una selezione quanto più in linea possibile con i gusti di chi dovrà ricevere il dono. E non dimenticate di visitare la sezione set LEGO esclusivi non disponibili altrove ma solo sul LEGO Store, tra questi segnaliamo il Colosseo, il Titanic LEGO, il Castello Disney, la Stazione di Polizia, il Blocco Punto Interrogativo Super Mario 64, la Porsche 911 e il set LEGO Ideas Fender Stratocaster.