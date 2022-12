Regali Natale LEGO: Super Mario, Horizon, Sonic, NES, Minecraft e tante altre idee regalo

I LEGO piacciono proprio a tutti, dai più piccini ai più grandicelli, dai più ingegnosi (che si esaltano durante la costruzione dei set più complessi) agli esteti (che adorano mettere in bella mostra gli stupendi modellini danesi). Anche i videogiocatori amano i LEGO, in particolar modo quelle scene che celebrano le gesta compiute in-game.

L'azienda di Billund lo sa bene, dunque ha preparato alcuni set fatti a misura da videogiocatore, perfetti per essere donati a Natale. Vi serve qualche idea regalo? Siete nel posto giusto!

LEGO Super Mario

Ad oltre due anni dal lancio, la linea dei prodotti LEGO Super Mario continua ad essere tra le più apprezzate dagli aspiranti costruttori. Merito non solo della bellezza dei set, ma anche dell'alto potenziale di espansione e delle funzionalità interattive che contraddistinguono percorsi e personaggi. Le figure di Mario, Luigi e Peach sono infatti dotate di sensori di movimento, altoparlanti e funzioni di connettività con l'app per dispositivi mobili (iOS e Android), grazie ai quali, dopo la fase di assemblaggio, i più piccoli possono divertirsi sui percorsi collezionando monete e superando sfide, anche in compagnia dei propri amici. A chi non ha mai avuto a che fare con LEGO Super Mario, dovete regalare uno Starter Pack a scelta tra Avventure di Mario, Avventure di Luigi o Avventure di Peach, disponibili in sconto a 41,99 euro su Amazon.it.

Se invece il destinatario del vostro dono ha già cominciato le sue avventure con LEGO Super Mario, allora potete aiutarlo ad accrescere ed arricchire il suo percorso scegliendo tra i set di espansione e i pack dei personaggi, regolandovi in base ai suoi desideri e alla vostra disponibilità economica. Con un budget molto ristretto, potete optare per il Pack dei Personaggi Serie 4 (2,79 euro) oppure per i costumi Rana (6,99 euro), Pinguino (9,99 euro, presto fuori catalogo), Fuoco (12,99 euro, presto fuori catalogo), Tanuki (13,83 euro, presto fuori catalogo) e Costruttore (14,99 euro, presto fuori catalogo). In una fascia di prezzo più alta ci sono le espansioni Luigi's Mansion: Poltergust e Laboratorio (17,40 euro), Luigi's Mansion: Atrio (27,99 euro), Luigi's Mansion: Caccia ai Fantasmi (63,99 euro), Casa dei Regali di Yoshi (24,49 euro) e Sfida sulle Nuvole (48,99 euro), mentre per chi non bada a spese ci sono il Veliero Volante di Bowser (104,06 euro, presto fuori catalogo), il Castello di Peach (114,97 euro) e soprattutto Il Potente Bowser (256,49 euro), un poderoso set da 2.807 pezzi che celebra il famoso boss finale, bello da esporre con i suoi minuziosi dettagli e perfetto per giocare grazie agli arti snodabili e ai movimenti della testa. È indicato dai 18 anni in su e misura 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità.

LEGO Minecraft

Se c'è una linea in grado di rivaleggiare per ricchezza e varietà con LEGO Super Mario, quella è sicuramente LEGO Minecraft. Gli appassionati del gioco di Mojang possono aspettarsi la perfetta trasposizione dello stile "blocchettoso" che ne ha decretato il successo e soprattutto i personaggi, le creature, i mob e gli ambienti che hanno imparato ad amare in-game. Quale set scegliere? Anche in questo caso vi consigliamo di valutare i gusti del fortunato destinatario del regalo e la vostra disponibilità economica, dal momento che ce n'è per tutti i gusti e per ogni tasca. Qualche esempio? La Barriera Corallina con Alex, uno zombie annegato e due pesci (9,90 euro), le Segrete dello Scheletro con lo speleologo e tre scheletri (29,90 euro), la Pig House con Alex, un creeper e due maialini (42,99 euro), il Villaggio Abbandonato con due zombie, un cacciatore e un gatto nero (47,49 euro) e la Miniera dei Creeper sormontata da una grande statua di un Creeper (97,89 euro) e il Fienile Rosso con un fattore, un abitante del villaggio della giungla, una capra, un pollo, una mucca, un vitello, un cavallo e un Bimbo Zombie (99,99 euro).

LEGO Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone

I fan del riccio blu saranno felicissimi di ricevere LEGO Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone, che con i suoi 1.125 pezzi riproduce l'iconico primo livello del videogioco di SEGA. Comprende un albero di palma, il giro della morte, sette anelli, due televisioni con cinque elementi a schermo, l'Eggmobile del Dr. Eggman e una molla per i Super Sonic Jump, oltre alla mini-figure di Sonic the Hedgehog e i personaggi di Dr. Eggman, Moto Bug e Crabmeat. Un espositore per i sette Smeraldi completa un fantastico pezzo commemorativo da esposizione. Complessivamente, la Green Hill Zone misura 17 cm di altezza, 36 cm di larghezza e 6 cm di profondità. Attualmente è in offerta a soli 59,19 euro su Amazon.it, un discreto risparmio sul prezzo di listino di 79,99 euro. Non lasciatevelo sfuggire.

LEGO Horizon Forbidden West - Collolungo

Ai veri fan di PlayStation vi consigliamo di regalare il set LEGO Collolungo di Horizon Forbidden West, che al momento Amazon.it propone all'imperdibile prezzo 62,99 euro anziché 89,90 euro. Con i suoi 1.222 pezzi riproduce una delle macchine più rappresentative della serie di Guerrilla e i dettagli che la circondano, come un albero di betulla in mattoncini, l'erba alta e un semaforo arrugginito avvolto da una vite. La scena è completata da un Osservatore dagli occhi blu, gialli e rossi e dall'immancabile mini-figure di Aloy. Il set Collolungo misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

Per i più nostalgici

Ai videogiocatori più attempati e nostalgici farà sicuramente piacere ricevere un set a scelta tra il Nintendo Entertainment System (249,99 euro) e l'Atari 2600, quest'ultimo disponibile in esclusiva su LEGO Store (239,99 euro). Costano parecchio, ma l'effetto "wow" è praticamente garantito. Il set Nintendo Entertainment System consta di 2.646 pezzi e permette di costruire la console, un controller, una cartuccia e persino un televisore anni '80 alto 22,5 cm con Super Mario Bros. in sovrimpressione. L'Atari 2600 comprende 2.532 pezzi e misura 8 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 22 cm di profondità. Permette di assemblare tre cartucce retrò (Asteroids, Adventure e Centipede), oltre ad una scena squisitamente anni '80 con un ragazzino che gioca ad Asteroids in una cameretta con la TV, lo stereo, i poster, il telefono retrò e i pattini a rotelle.

Gusti difficili?

Nonostante tutti questi suggerimenti non avete ancora trovato qualcosa in grado di convincervi? Allora dirigetevi nella sezione Gaming del LEGO Store, dove potete trovare anche tanti altri set ispirati ai videogiochi, oppure sulla pagina dei regali di Natale, ricca di idee natalizie non necessariamente legate al mondo videoludico. A tal proposito, segnaliamo che se spendete più di 40 euro sul LEGO Store entro il 24 dicembre riceverete in regalo il Treno di Natale, mentre per spese superiori ai 150 euro è previsto in omaggio il set La Bottega di Babbo Natale.