Regali di Natale: i migliori giochi da tavolo e di carte per divertirsi con gli amici

Grafiche all'avanguardia e funzionalità online non possono nulla contro un buon gioco di società, il miglior modo per unire grandi e piccini stimolando il loro ingegno e la loro immaginazione. Tutto ciò è ancora più vero durante le festività natalizie, un periodo di raccolta e ricongiungimento per famiglie e gruppi di amici.

I giochi di società, da tavolo, di ruolo, di carte e affini rappresentano da sempre delle ottime idee regalo, a Natale più che mai. In vista delle imminenti festività, abbiamo pensato di offrivi qualche spunto operando una selezione il più possibile variegata, scegliendo di escludere i soliti noti (Dixit, Monopoly, Risiko, Jenga, Taboo e altri) e tenendo bene a mente che il mercato offre una moltitudine di proposte differenti e che riuscire a stilare un elenco omnicomprensivo è impresa assai ardua. Ecco a voi le nostre proposte, dalla più economica alla più costosa.

Exploding Kittens

Se cercate qualcosa di poco impegnativo, veloce e allo stesso tempo incredibilmente divertente, allora potete optare per Exploding Kittens, un gioco di carte immediato che saprà intrattenere sia gli amanti dei gattini, sia gli appassionati di esplosioni. In questo fenomeno di Kickstarter (ha raccolto oltre 9 milioni di dollari grazie al sostegno di oltre 200.000 persone), dovete pescare delle carte fino a quando qualcuno non incappa nella temuta carta Exploding Kitten: a quel punto quel qualcuno esplode ed è eliminato dal gioco, a meno che non possieda una carta Disinnesgatto per evitare l'esplosione.

È indicato dai 7 anni in su, ci possono giocare 2-5 persone e le partite durano in media un quarto d'ora. Può essere acquistato in versione italiana a 18,99 euro su Amazon.it. Se ritenete che sia più indicata per le vostre esigenze, sappiate che è disponibile anche l'edizione per due giocatori a 9,99 euro.

Dungeons & Dragons Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste

Sentite continuamente parlare di Dungeons & Dragons e vi è venuta voglia di scoprire di cosa si tratta? Volete far appassionare un vostro amico che lo ha sempre rifuggito? Allora il Set Introduttivo: Draghi dell’Isola delle Tempeste fa al caso vostro.

Partiamo dalle basi: Dungeons & Dragons è un gioco cooperativo basato sull'immaginazione in cui i personaggi che interpretate si avventurano insieme in mondi fantastici colmi di mostri e magia. Il Set Introduttivo offre tutto ciò che serve per affrontare la prima avventura nel mondo di D&D, un calderone di storie eroiche, creature leggendarie e tesori inestimabili. Draghi dell’Isola delle Tempeste è un'avventura per personaggi di livello 1-3 ambientata su un'isola che da tempo immemore costituisce il campo di battaglia di un'antica guerra tra draghi. Ogni personaggio giocabile ha un obiettivo che lo guida e può conferirgli la motivazione personale per intraprendere una determinata missione.

La confezione comprende un regolamento da 32 pagine con tutte le regole per iniziare a giocare a D&D, un libretto dell’avventura da 48 pagine con mappe, descrizioni e consigli per guidare l'avventura, 5 personaggi pronti all’uso con relative schede (Chierico, Paladino, Guerriero, Ladro e Mago), 30 incantesimi e 6 dadi di gioco poliedrici (1d20, 1d12, 1d10, 1d8, 1d6 e 1d4). Draghi dell'Isola delle Tempeste è indicato dai 12 anni in su e per 2-6 giocatori (un Dungeon Master e 1-5 personaggi giocabili). Lo trovate a 23,37 euro su Amazon.it

Jumanji

Se avete adorato il film di culto con Robin Williams, che tra l'altro si presta ad essere guardato in compagnia a Natale, allora dovete assolutamente fare un pensierino al gioco da tavolo. Realizzato in legno esattamente come la versione cinematografica e strutturato come il classico gioco dell'oca, può essere affrontato praticamente da chiunque. I giocatori devono competere per raggiungere per primi il centro della giungla, tuttavia se uno qualsiasi dei partecipanti perde tutti i suoi gettoni vita, muoiono tutti quanti! Oltre al tabellone in legno, la confezione include anche le istruzioni, 1 decodificatore a cupola verde, 100 carte enigmi & sfide, 4 segnalini a forma di rinoceronte, 12 gettoni vita, 2 dadi normali, 4 dadi sfida e 1 clessidra.

Il gioco da tavolo di Jumanji è pensato per i bambini dagli 8 anni in su e può essere affrontato da 2-4 giocatori. In media, una partita dura 45 minuti. Potete acquistarlo su Amazon.it a 24,89 euro. P.S. Non dimenticate di urlare JUMANJI quando raggiungete il centro della giungla!

Exceed Street Fighter

Su un sito dedicato ai videogiochi non possiamo non segnalare anche il recente Exceed Street Fighter, un gioco di carte che cerca di riprodurre - riuscendoci - il feeling dei picchiaduro. Per farlo si avvale del sistema Exceed, pensato per trasportare le sfide dei videogiochi sul tavolo da gioco analogico. Exceed Street Fighter è accessibile e immediato, ma non rinuncia ad una certa dose di profondità. Nella confezione trovano posto 4 mazzi dei personaggi - Ryu, Zangief, Akuma e Sagat. Ogni mazzo comprende 15 carte, di cui 8 mosse base e 7 specifiche per il lottatore scelto. Tutte le carte sono incluse in duplice copia, dunque il totale per ogni mazzo sale a 30. I personaggi si muovono su una griglia di 9 caselle in fila, che simula il movimento bidimensionale del picchiaduro.

Exceed Street Fighter è indicato dai 10 anni in su e va giocato da 2 persone. Le partite durano in media 20 minuti. Se interessati, potete comprarlo a 29,90 euro su Amazon.it.

Disney Villanous

Se i finali smielati dei film Disney non vi hanno mai soddisfatto e avete sempre parteggiato per i cattivoni, allora Disney Villanous fa esattamente al caso vostro. È tempo di riscatto per Capitan Uncino, Ursula e tutti gli altri essere malvagi della casa di Topolino! Disney Villanous è un gioco di strategia dove i cattivi possono cambiare il finale dei grandi classici Disney. Nella confezione sono incluse 6 pedine cattive per Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori, 6 plance di gioco che riproducono fedelmente i dettagli dei film di animazione che li vedono protagonisti, 1 guida per ciascun villain, 6 mazzi di carte Cattivo e 6 mazzi di Carte Fato.

Ogni cattivo è dotato di abilità uniche e può raggiungere la vittoria in maniera diversa, ottenendo così la sua ambita vittoria sull'eroe di turno. Disney Villanous è indicato dai 10 anni in su e può essere giocato da 2-6 giocatori. La durata delle partite varia da 40 minuti (2 giocatori) a 120 minuti (6 giocatori). Costa 34,99 euro su Amazon.it.

Fallout

Nella collezione di un appassionato di videogiochi non può mancare neppure il gioco da tavolo ufficiale di Fallout, che ha la peculiarità di poter essere giocato sia in gruppo (composto al massimo da 4 giocatori) sia da una sola persona. Esattamente come nel videogioco, le vostre azioni durante l'avventura possono cambiare il corso dell'avventura e l'opinione delle persone nei vostri confronti. Ciò, unitamente alla grande quantità di missioni, attività, fazioni nemiche non giocanti, aree della mappa da esplorare e cose da fare, conferisce al prodotto anche un elevato grado di rigiocabilità.

Nella scatola trovano posto un compendio delle Regole, il manuale, 5 miniature di plastica, 3 dadi S.P.A.V., 12 pioli, 21 tessere della mappa, 4 schede scenario, 34 Carte Incontro Zona Contaminata, 21 Carte Incontro Insediamento, 20 Carte Incontro Vault, 4 Plance del Giocatore (con 8 connettori), 100 Carte Missione, 14 Carte Talento, 54 segnalini Tappo, 35 segnalini S .P.E.C.I.A.L., 27 segnalini Nemico, 12 segnalini Tratto, 34 Carte Bottino, 25 Carte Risorsa, 11 Carte Risorsa Unica, 2 segnalini Potere, 23 Carte Strategia, 10 segnalini Fazione e 8 Segnali Missione. Il gioco da tavolo di Fallout è indirizzato ai giocatori dai 14 anni in su e le partite durano in media 2-3 ore. Lo trovate su Amazon.it a 60,90 euro.

Bloodborne

Chiudiamo la nostra carrellata con il gioco da tavolo di Bloodborne, ispirato all'omonimo videogioco di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware pubblicato in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco da tavola cattura l'atmosfera oscura e macabra dell'avventura videoludica chiedendovi di interpretare il ruolo di Cacciatori, guerrieri letali che si avventurano nella città di Yharnam per combattere mostri e scoprire misteri nascosti. Il gioco contiene 4 diverse campagne (La Lunga Caccia, Pazzia Crescente, Segreti della Chiesa e La Caduta di Old Yharnam), ciascuna costituita da 3 capitoli separati ma interconnessi.

Nella confezione ci sono il regolamento, 37 miniature, 4 Basi, 1 tabellone della Caccia, 4 plance Cacciatore, e tutti i segnalini e le carte necessarie a mettere in scena un videogioco complesso e impegnativo, sicuramente non adatto a chi non ha voglia di dedicargli l'attenzione necessaria. È indicato dai 14 anni in sue e può essere giocato da 1-4 giocatori (come Fallout, dunque, può anche essere affrontato in solitaria). Le partite durano generalmente 60-90 minuti. Potete comprarlo a 66,05 euro su Amazon.it.