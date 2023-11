Regali di Natale Nintendo: 5 idee regalo per stupire i vostri cari, tra Switch e LEGO

Il bello dei regali a tema Nintendo è che possono fare felici i videogiocatori di tutte le generazioni, dai più piccini ai più attempati. La casa di Kyoto offre senza ombra di dubbio una vasta scelta di prodotti con i quali stupire i vostri cari, ma se non sapete da dove cominciare, allora date un'occhiata ai nostri cinque consigli.

Nintendo Switch OLED

Se avete a disposizione un budget sostanzioso allora puntate direttamente alla miglior console della famiglia, Nintendo Switch OLED, che al momento può essere acquistata su Amazon.it al prezzo di 319,99 euro, ben al di sotto del prezzo di listino di 349,99 euro. Aggiungendo qualcosa al vostro budget, sul My Nintendo Store potete prendere il bundle con Nintendo Switch OLED, Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Nintendo Switch Online a 349,99 euro. Sappiate che fino al 3 dicembre il My Nintendo Store regala un addobbo natalizio di Mario con Super Fungo su tutti gli ordini maggiori di 80 euro!

Super Mario Bros Wonder

Sotto l'albero di Natale non può mancare l'esclusiva Nintendo Switch più prestigiosa di tutto il 2023! Stiamo ovviamente parlando di Super Mario Bros. Wonder, primo nuovo episodio 2D dai tempi di New Super Mario Bros. Su Amazon.it potete già trovarlo in offerta a 47,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino di 59,99 euro. Approfittatene subito!

Non solo videogiochi: LEGO Mario!

I LEGO non invecchiano mai, specialmente se hanno a che fare con Nintendo e i suoi iconici personaggi. Pochi regali meritano di trovarsi sotto l'albero di Natale come gli starter pack di LEGO Mario, ossia Avventure di Mario, Avventure di Luigi e Le Avventure di Peach. Se il destinatario del vostro regalo è già in possesso dello Starter Pack, allora potete optare per una delle espansioni di recente uscita, come il Concerto nella Giungla di Dixie Kong a 22,94 euro, il Picnic alla Casa di Mario a 29,89 euro oppure la Battaglia al Castello di Skelobowser da 89,24 euro.

Gadget e accessori per tutti

Cercate qualcosa di interessante ma non particolarmente impegnativo per le vostre tasche? Allora potete scegliere tra un'ampia varietà di gadget, accessori e merchandising. Qualche esempio? Il portafoglio di Zelda a 23,99 euro, il portachiavi di gomma a forma di NES da 6,99 euro, la lampada a forma di cubo di Super Mario a 22,99 euro), l'orologio da polso digitale dei Pokémon a 12,99 euro (perfetto per i bambini) o i magneti decorativi di Super Mario a 19,99 euro.

Ricariche eShop e abbonamenti

Avete a che fare con una persona dai gusti difficili? Allora lasciate che sia lei a decidere andando sul sicuro con una ricarica del Nintendo eShop! Potete reperirle in molteplici tagli, come 15 euro, 25 euro, 50 euro, 75 euro e 100 euro, dunque non dovete far altro che decidere quanto investire nel vostro regalo. Agli appassionati del multiplayer potete invece regalare un abbonamento a Nintendo Switch Online: anche in questo casi potete investire la somma che ritenete più opportuna, essendo disponibili il trimestrale a 7,99 euro, l'annuale a 19,99 euro e l'annuale in formato famiglia a 34,99 euro (permette l'accesso fino a 8 dispositivi diversi).