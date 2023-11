Regali di Natale: le migliori idee per un regalo PlayStation tra PS5, giochi e gadget

Mancano ancora diverse settimane a Natale, ma vi consigliamo di anticiparvi, specialmente in pieno Black Friday, che vi consente di risparmiare qualcosa. Oggi andiamo alla scoperta di cinque prodotti indirizzati ai fan già stabilmente domiciliati in casa PlayStation - o a coloro che intendono entrarci per la prima volta.

PlayStation 5, ovviamente

È il momento giusto per acquistare una nuova PlayStation 5, dal momento che in occasione del Black Friday la console di Sony si trova in offerta presso numerosi rivenditori. Qualche esempio? Da GameStop.it potete acquistare la versione liscia a soli 429,98 euro, mentre su Amazon.it è disponibile il bundle di PS5 con Final Fantasy 16 a 469,98 euro.

Il gioco del momento: Marvel's Spider-Man 2

Sotto l'albero di Natale non può mancare l'esclusiva PlayStation 5 più prestigiosa del 2023, Marvel's Spider-Man 2! Essendo uscito da poche settimane, è impossibile trovarlo a prezzi stracciati - a meno di una botta di fortuna sul mercato dell'usato - tuttavia Amazon.it lo sta già vendendo a 69,99 euro, con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino di 79,99 euro.

Un artbook di una grande esclusiva

Per chi vuole sapere tutto dei propri giochi preferiti, scoprendo dei retroscena sulla realizzazione e guardando illustrazioni e concept art, consigliamo un artbook. Per un fan sfegatato di casa PlayStation e delle sue esclusive potete scegliere tra The Art of Horizon Forbidden West (45,60 euro su Amazon.it) e The Art of God of War Ragnarok (45,15 euro su Amazon.it). Ci sarebbe anche The Art of Marvel's Spider-Man 2 (47,90 euro su Amazon.it), ma per il momento è solo in preordine con uscita programmata per il 14 maggio 2024.

La passione addosso

A tutti quelli che considerano PlayStation uno stile di vita consigliamo un indumento per portare la passione sempre addosso. Bazzicando sui vari marketplace non dovrebbe risultare difficile trovare dei capi d'abbigliamento marchiati PlayStation, ma per quest'occasione vi consigliamo la Felpa con cappuccio in pile pullover venduta da PlayStation Gear, negozio ufficiale di casa Sony. Costa 55 euro, presenta polsini millerighe, fascia in vita, loghi serigrafati e il grigio scuro come colorazione principale.

Decorazioni PlayStation

Se cercate qualcosa di meno impegnativo ma di sicuro affetto, allora potete optare per la lampada con i simboli di PlayStation - triangolo, quadrato, croce e cerchio. Offre tre modalità di visualizzazione diverse: standard, intermittente e a tempo di musica. Può essere alimentata tramite USB (il cavo è incluso) o a batterie. Imprescindibile per ogni fan PlayStation, la trovate su Amazon.it al prezzo di 28,04 euro.