Regali di Natale: i migliori videogiochi per famiglie

Siete in cerca del videogioco perfetto con cui divertirvi durante le feste natalizie? Allora siete capitati nel posto giusto. In questo articolo vi proporremo una rapida selezione dei titoli giocatore singolo e cooperativi più interessanti e avventurosi.

Mario Kart 8 Deluxe

Se c'è un videogioco perfetto con cui potersi divertire in famiglia, quello è sicuramente Mario Kart 8 Deluxe. Grazie al supporto al multigiocatore fino a quattro utenti in locale e al suo ampio novero di circuiti - il titolo ha da poco ricevuto il nuovo pacchetto piste aggiuntive - Mario Kart 8 Deluxe saprà offrire diverse ore di sfide appassionanti e appaganti. Costa 49,99 euro su Amazon.

Spyro Reignited Trilogy

Che si tratti di un fan della saga o di un neofita, siamo sicuri che la Spyro Reignited Trilogy (26.90 euro su Amazon) saprà catturare il cuore di qualsiasi giovane videogiocatore. Le sue magiche atmosfere e la trama spensierata si sposano alla perfezione con il clima natalizio, in un'esperienza discretamente longeva grazie alla presenza di tre titoli distinti all'interno di questa raccolta.

It Takes Two

It Takes Two è un gioco pensato per poter essere giocato in compagnia. Nel corso della toccante trama, che parla di amore, perdono, e riconciliazione famigliare, i giocatori saranno messi alla prova in una serie di sfide basate sulla cooperazione. Un prodotto imperdibile per chi cerca un'esperienza emozionante e diversa dalle altre. It Takes Two costa 29,99 euro su Amazon.

Marvel's Spider-Man

Overcooked

Minecraft

Videogiochi LEGO

I fan Marvel (ma non solo) apprezzeranno senz'altro i titoli Insomniac dedicati agli uomini ragno.Grazie alla presenza di, gadget e abilità, i giocatori si divertiranno come non mai a svolazzare tra i grattacieli di New York, alla ricerca di nemici iconici. Costa 19,99 euro su Amazon Quale miglior modo di imparare a cucinare se non con questo caotico titolo culinario fino a quattro giocatori?In Overcooked bisognerà preparare, cucinare e servire una varietà di, prima che i clienti decidano di lasciare il ristorante definitivamente. Un altro titolo divertente da giocare in compagnia.Ilrisiede nella sua accessibilità e nella totale libertà che concede al giocatore.Questo titolo, inserito persino all'interno del programma di alcuni istituti scolastici, è un perfetto strumento per dare libero sfogo alla fantasia costruendo mondi sempre nuovi, sia da soli che con gli amici. Costa 24.99 euro in versione Nintendo Switch Nei videogiochi LEGO i videogiocatori potranno trovare mondi da esplorare, tante avventure e un numero quasi infinito di personaggi giocabili.Tra i titoli più interessanti troviamo quelli su licenza come 29.98 euro su Amazon ), che copre l'arco di tutti e 9 i film usciti finora; o ancora, potrebbero interessarvi LEGO Harry Potter Collection e LEGO Marvel Avengers 2.