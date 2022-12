Regali di Natale Nintendo: console Switch, videogiochi e accessori

Dai più piccini ai più attempati, i regali a tema Nintendo possono far felici i videogiocatori di tutte le generazioni. Che sia una console per chi non ce l'ha ancora o un videogioco con protagonista una della mascotte della grande N, la felicità è assicurata. Noi vi indichiamo dove trovarli al prezzo più basso del momento, voi dovete solo decidere cosa comprare in base alla vostra disponibilità!

Console Nintendo Switch e accessori

Ha quasi sei anni sul groppone e dal punto di vista tecnico impallidisce nei confronti di console come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, eppure possiamo assicurarvi che anche quest'anno Nintendo Switch è uno dei regali più desiderati sotto l'albero di Natale. Dunque, non dovete far altro che scegliere il modello da acquistare: al momento, il prezzo più basso per la versione liscia può essere trovato su eBay e ammonta a 259,90 euro. In alternativa, GameStop offre un bundle contenente la console, Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Nintendo Switch Online a 299,98 euro.

Molto interessanti anche le offerte di natale di Unieuro, che offrono un certo grado di libertà nella composizione dei bundle con le varie console della famiglia. Ad esempio, Nintendo Switch (grigia e blu/rossa neon) è offerta a 329,90 euro con un gioco a scelta tra Switch Sports e Just Dance 2023 Edition; Nintendo Switch Lite (blu, turchese, gialla, rosa corallo e grigia) è proposta a 259,90 euro con un gioco a scelta tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, entrambi freschi di uscita; Nintendo Switch OLED (bianca o blu/rosso neon) può invece essere acquistata a 379,90 euro con un gioco a scelta tra Nintendo Switch Sports e Just Dance 2023 Edition. Il volantino di Unieuro scade il 7 dicembre, dunque se siete interessati approfittatene subito!

Se cercate qualcosa di unico e non avete problemi di budget, allora potete optare per la Nintendo Switch OLED in Edizione Speciale Splatoon 3, ancora disponibile da GameStop a 359,98 euro. Decorata con immagini e motivi ispirati a Splattonia, quest'edizione include un set di controller Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e bianchi sul retro. A completare la dotazione c'è una base per Nintendo Switch bianca con un look che richiama i graffiti. Nella confezione, purtroppo, non c'è il gioco.

Se volete fare un regalo meno impegnativo di una console, allora potete optare per i Joy-Con: una coppia in più, per una console come Switch che invoglia a giocare in compagnia, non può certamente far male! Anche in questo caso vi rimandiamo su Unieuro, dove l'accoppiata verde/rosa neon costa 66,99 euro invece di 79,99 euro e la coppia blu/rosso neon 65,51 euro anziché 79,99 euro. Unieuro offre anche il Nintendo Switch Pro Controller in sconto a 54,98 euro e lo stand per la ricarica dei Joy-Con Hori a 34,99 euro. Sapete cos'altro non deve mai mancare ad un possessore di Nintendo Switch? Una bella custodia per il trasporto della console e dei suoi accessori. A tal proposito, su Amazon c'è la Orzly in offerta a soli 12,99 euro. Indispensabili anche le schede per l'espansione della memoria: sempre su Amazon, ci sono le microSDXC SanDisk con licenza ufficiale Nintendo nei tagli da 64 GB (16,98 euro), 128 GB (26,98 euro), 256 GB (43,99 euro) e 512 GB (90,29 euro). Gli amanti degli acquisti digitali saranno felici di riceverne una in regalo!

Giochi Nintendo Switch

Sotto l'albero di Natale di un possessore di Nintendo Switch, qualsiasi sia la sua età, non può assolutamente mancare l'ultimo gioco dei Pokémon, dunque non pensateci troppo e scegliete uno tra Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, entrambi a 59,99 euro su Amazon.it. Fino al 28 febbraio 2023 tutti i possessori del gioco possono anche riscattare un Pikachu speciale con teratipo volante in possesso della mossa Volo, che normalmente non potrebbe imparare. I giochi per Nintendo Switch raramente subiscono cali di prezzo sostanziosi, ma per fortuna qualche offertina non manca mai. Qualche esempio? Bayonetta 3 a 48,99 euro, Mario & Rabbids: Sparks of Hope Cosmic Edition a 49,99 euro, Leggende Pokémon: Arceus a 49,99 euro, Just Dance 2023 Special Edition a 39,99 euro, Splatoon 3 a 49,99 euro, Kirby e la Terra Perduta a 49,99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 26,99 euro, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 29,90 euro e l'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro

Infine, vi consigliamo di dare sempre un'occhiata al Calendario dell'Avvento di GameStop. Spesso, alcune delle migliori offerte natalizie spuntano fuori proprio da là.

Oltre i videogiochi

Ricariche Nintendo eShop e abbonamenti

Nintendo e le sue mascotte hanno da tempo superato i confini dei videogiochi, diventando dei veri e propri fenomeni di costume. Per questo motivo, agli appassionati potete acquistare anche qualcosa che non ha direttamente a che fare con il gaming, come gli adorabili Starter Pack di, come Avventure di Mario Avventure di Luigi (indicati dai 6 anni in su).Ai più piccini, potreste invece prendere la, disponibile a 31,99 euro su Amazon.it.

Agli eterni indecisi e ai più pignoli consigliamo di regalare una ricarica per il portafoglio del Nintendo eShop, in questo modo non avranno nulla da ridire! Nei negozi è possibile trovarle in molteplici tagli - 15 euro, 25 euro, 50 euro, 75 euro e 100 euro - dunque non dovete far altro che decidere quanto investire nel vostro regalo. Gli appassionati del multiplayer saranno sicuramente felici di ricevere un abbonamento a Nintendo Switch Online, essenziale per sfidare gli altri utenti online, qualsiasi sia il loro gioco preferito: trovate il trimestrale a 7,99 euro, l'annuale a 19,99 euro e l'annuale in formato famiglia a 34,99 euro (permette l'accesso fino a 8 dispositivi diversi).