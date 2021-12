Regali di Natale: Nintendo Switch con Ring Fit Adventure in sconto su Amazon

In occasione delle feste di Natale, Nintendo presenta un bundle Nintendo Switch con Ring Fit Adventure, ora in vendita a prezzo scontato su Amazon, indubbiamente una buona occasione per un regalo di Natale con i fiocchi.

La confezione include una console Nintendo Switch Modello 2019 con Joy-Con Blu e Rosso Neon, una copia di Ring Fit Adventure, l'accessorio Ring-Con e la fascia da gamba, un pacchetto completo con tutto quello che serve per iniziare a giocare e mantenersi in forma... divertendosi, con il videogioco Ring Fit Adventure per Nintendo Switch.

Il prezzo? Nintendo Switch con Ring Fit Adventure costa 359.99 euro invece di 379.99 euro, con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, disponibile subito per la spedizione rapida, per questo articolo Amazon offre anche il pagamento a rate con Cofidis.

L'offerta è valida solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili, se siete alla ricerca di una console Nintendo Switch per Natale, questa è una buona occasione per acquistarne una senza particolari problemi dal momento che come detto il prodotto è disponibile per la spedizione veloce con Amazon Prime, venduto e spedito da Amazon con tutte le garanzie del rivenditore.