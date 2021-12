Regali di Natale: le offerte Mediaworld sui videogiochi per risparmiare

Mediaworld lancia il negozio di Natale con tante offerte, sconti e consigli per i regali delle feste, è aperta anche la vetrina dedicata al mondo dei videogiochi, delle console e del PC Gaming. Ecco le offerte da non perdere.

Tutti i prodotti segnalati di seguito godono della spedizione standard gratuita per gli acquisti online, vi segnaliamo le offerte più interessanti, trovate tutti gli sconti videogiochi Mediaworld per Natale sul sito della catena. Iniziamo con Ring Fit Adventure con Ring-Con a 69.99 euro e giochi Nintendo a 49.99 euro l'uno tra cui Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons.

FIFA 22 per PS4 costa 59.99 euro mentre la versione per Nintendo Switch è in promozione a 34.99 euro, NBA 2K22 costa 39.99 euro, Assassin's Creed Valhalla è in sconto a 29.99 euro e Marvel's Avengers raggiunge il prezzo più basso di sempre, solo 19,99 euro per la versione PS4 e Xbox One con upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X.

Marvel's Guardians of the Galaxy costa 49.99 euro, Far Cry 6 44.99 euro, MotoGP 21 è in offerta a 29.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 28.99 euro, infine segnaliamo Cyberpunk 2077 Day One Edition a 22.99 euro.