Regali di Natale per i PC Gamer: mouse, tastiere, controller, game pass

I PC gamer sono tra i giocatori più esigenti in assoluto. La postazione è un luogo sacro e ogni cosa deve essere perfetta, dalla macchina da gioco alle periferiche, dall'arredamento fino al più piccolo dettaglio decorativo. Scegliere il regalo adatto non è affatto semplice, per questo motivo in vista delle festività natalizie abbiamo ben pensato di venire in vostro soccorso con una serie di consigli per acquisti.

Ci teniamo a precisare fin da subito che abbiamo preferito non addentrarci nel mondo dell'assemblaggio e della componentistica all'ultimo grido, concentrandoci piuttosto su periferiche e accessori in grado di rendere l'esperienza gaming ancor più confortevole, piacevole e appagante, ovviamente con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo.

La comodità prima di tutto

La base di ogni postazione di gioco è ovviamente la scrivania. Potete scegliere tra una moltitudine di proposte differenti, ma noi vi consigliamo di scegliere tra la PiùShopping a 149 euro, dotata di LED RGB regolabili e tanti accessori per organizzare gli oggetti, e la Sanodesk EQ5B a 259,99 euro, robusta e regolabile in altezza su tre livelli. In entrambi i casi dovete applicare il coupon disponibile sulla pagina Amazon per ottenere il prezzo indicato. La comodità è fondamentale, dunque serve anche una sedia da gaming di buona qualità. A tal proposito, attualmente è disponibile in offerta la Songmics OBG28BR con prezzi che partono da 106,99 euro per le quattro varianti di colore nera, grigia, rossa e blu.

La potenza è nulla senza controllo

Passando alle tastiere, ve ne consigliamo due di tipo meccanico: la più economica Corsair K55 RGB Pro a 59,90 euro, con sei tasti macro, poggia-polsi removibile, retroilluminazione a zona e design resistente all'infiltrazione di liquidi e polvere, e la più costosa Corsair K70 RGB MK.2 in offerta a 151,99 euro, che presenta il telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico, la retroilluminazione per ogni singolo tasto e la porta passante USB per un'entrata aggiuntiva per mouse o cuffie. Per quanto riguarda il mouse, ci spostiamo in casa Logitech per consigliarvi ilG502 Hero cablato a 62,85 euro (25.600 DPI, 11 pulsanti programmabili, tecnologia Lightsync per l'illuminazione RGB, sistema di regolazione del peso per ogni necessità) e il G PRO wireless a 123,43 euro (25.600 DPI, 4-8 pulsanti programmabili, leggero, ambidestro e sensore wireless Lightspeed ad alta velocità). In alternativa ci sono l'essenziale Razer DeathAdder cablato a soli 31,80 euro (ergonomico, 6.4000 DPI) e il Corsair Dark Core RGB PRO wireless/cablato a 92,56 euro (18.000 DPI, batteria fino a 50 ore, 8 pulsanti programmabili, possibilità di usare sia la connessione Bluetooth a 1ms sia il cavo).

Mouse e tastiera vanno assolutamente poggiati su un tappetino di qualità, come lo SteelSeries QcK Prism Cloth. È realizzato in microtessuto, è munito di un contorno con illuminazione LED RGB che reagisce in maniera dinamica alle azioni di gioco ed è disponibile in varie taglie a partire da 39,99 euro. Se cercate un controller, allora la scelta è molto semplice: Xbox Wireless Controller. Non dovete far altro che scegliere il colore da acquistare: il classico nero (58,26 euro), il bianco robotico (58,26 euro), il fiammante rosso (59,99 euro), il profondo blu (58,26 euro), il vistoso Electric Volt (54,99 euro), oppure i nuovi e particolari Lunar Shift (64,99 euro) e Mineral Camo (64,99 euro).

Appagare occhi e orecchie

Un buon monitor è essenziale. Senza, sarebbe impossibile valorizzare la potenza bruta sotto la scocca del PC da gaming. Sicuramente degni d'attenzione sono i monitor Samsung della serie Odyssey G, attualmente in offerta su Amazon.it. Il Samsung Odyssey G3 27" piatto Full HD 144Hz è scontato a 199,90 euro mentre il Samsung Odyssey G5 32" curvo 1440p 144Hz è proposto a 299,90 euro. Entrambi sono disponibili anche in altre dimensioni. Per chi cerca un'esperienza avvolgente in formato panoramico ci sono in offerta l'LG UltraGear 34GP63A a 419,99 euro (34" curvo 3440x1440) e l'MSI Optix MAG301CR2 a 348,99 euro (30" curvo 2560x1080). Per chi punta al 4K, infine, proponiamo l'ASUS TUF Gaming VG289Q in offerta a 352 euro (28" piatto 3840x2160).

Per quanti riguarda gli headset, ne segnaliamo ben quattro, appartenenti ad altrettanti marchi e adatti a tutte le tasche. L'HyperX Cloud Flight in super sconto a soli 69,99 euro (wireless, telaio in acciaio regolabile, padiglioni rotanti a 90°, microfono scollegabile con cancellazione del rumore), il Razer BlackShark V2 X a 75,30 euro (cablato, driver in titanio da 50mm, cancellazione passiva del rumore), il Logitech G PRO X in offerta a 105,61 euro (cablato, filtri per microfono rimovibili, struttura in acciaio e alluminio, driver PRO-G da 50 mm in materiali ibridi) e l'Astro Gaming A40 TR di 4a generazione a 219,99 euro, con audio 3D ottimizzato per i videogiochi, rifiniture di alto livello e l'accessorio MixAmp Pro incluso per controllare e personalizzare l'audio in-game).

Abbonamenti e ricariche

Se non sapete cosa regalare, allora lasciate al vostro caro la libertà di scegliere cosa giocare, ad esempio regalandogli un abbonamento a PC Game Pass, che offre un catalogo in continua espansione con centinaia di videogiochi per PC pronti per essere scaricati e avviati in qualsiasi momento. Tra i vantaggi dell'abbonamento figura anche l'accesso alla selezione di EA Play. Su Amazon.it potete acquistare una sottoscrizione di 3 mesi a PC Game Pass al prezzo di 29,99 euro. Se gioca anche su console Xbox, allora potete farlo felice con un abbonamento a Game Pass Ultimate, che oltre al catalogo PC include anche i videogiochi per Xbox One, Xbox Series X|S e dispositivi mobili via Cloud. In questo caso 1 mese costa 12,99 euro mentre 3 mesi possono essere acquistati a 38,99 euro. A coloro che rifuggono le logiche degli abbonamenti consigliamo di regalare una bella ricarica per il portafoglio Steam, scegliendo il taglio in base alla vostra disponibilità economica: sarà sicuramente felice di utilizzare quel credito per acquistare i giochi in offerta durante i consueti saldi natalizi della piattaforma di Valve. Trovate le ricariche Steam presso i principali rivenditori, come GameStop, MediaWorld, ecc, oltre che nel vostro negozietto di videogiochi di fiducia.