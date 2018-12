Regali di Natale: PlayStation 4, PS4 Pro e giochi Sony in offerta su Amazon

Continuano le offerte di Natale targate Amazon: oggi il popolare sito di eCommerce propone interessanti sconti su console PlayStation 4 Slim, PS4 Pro e sui migliori giochi Sony, da God of War a Marvel's Spider-Man.

PS4 e PS4 Pro in Offerta

PS4 Slim 500GB F Chassis, Jet Black + 2° DualShock 4 a 239.99 euro

PlayStation 4 Pro Gamma Chassis + PS Live Card 20€ a 314.99 euro

Giochi Sony PS4 in Offerta

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi. Interessanti in particolar modo le offerte relative al software, con tanti giochi a 19.99 euro, sconto corposo anche su PlayStation 4 Pro, con in regalo una PSN Card del valore di 20 euro.