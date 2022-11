Regali di Natale PlayStation: giochi, accessori e abbonamento PlayStation Plus

Si avvicina il Natale e il Black Friday è indubbiamente un buon momento per pensare ai primi regali da fare... e da ricevere. Con le offerte PlayStation Black Friday già attive, vediamo insieme una selezione dei migliori giochi e degli accessori da non perdere.

Giochi PS4 e PS5 in sconto

La selezione in questo senso è vastissima: gli amanti dei giochi d'azione e avventura troveranno pare per i loro denti con Horizon Forbidden West o The Last of Us 2 in sconto a 9.99 euro, impossibile poi non citare God of War Ragnarok (79,99€ per PS5 e 69,99€ per PS4). Quest'anno poi è uscito anche Gran Turismo 7 e non possiamo dimenticare The Last of Us Parte 1, Uncharted L'Eredità dei Ladri, Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC.

Accessori PS5

Su Amazon trovate in offerta il DualSense per PS5 in varie colorazioni tra cui Midnight Black e Cosmic Red, in sconto anche il pacchetto DualSense FIFA 23 a 99,99 euro.

Abbonamento PlayStation Plus

L'abbonamento annuale PlayStation Plus Essentials, Premium ed Extra è scontato del 25%: PlayStation Plus Extra costa 74.99 euro invece di 99.99 euro, PlayStation Plus Premium costa 89.99 euro anziché 119.99 euro e PlayStation Plus Essentials è in offerta a 44.99 euro invece di 59.99 euro. Offerta valida fino al 28 novembre 2022.