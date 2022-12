Regali di Natale PlayStation: PS5, giochi, DualSense, cover e gadget da non perdere

Avete già cominciato a comprare i regali di Natale? Che stiate pensando di farne uno a voi stessi oppure ai vostri cari, vi consigliamo di mettervi già all'opera perché la ricerca del dono perfetto è un'impresa ardua che non va presa sotto gamba. Per vostra fortuna, il mondo PlayStation offre tanti spunti diversi. Ecco a voi i nostri consigli per gli acquisti!

Console e accessori

Dall'anno scorso a questa parte il prezzo del due modelli di PlayStation 5 è lievitato di 50 euro, purtroppo lo stesso non può dirsi delle scorte, ancora limitate da riassortimenti fugaci e a macchia di leopardo. Se avete un grande budget a disposizione e volete comprarne una, potete provare con GameStop, che ogni mercoledì, nel corso delle dirette della sua GS TV, mette a mette in vendita dei bundle con PS5 standard o in edizione Digital assieme ad accessori e giochi. Nessun altro rivenditore, attualmente, mette a disposizione dei drop (seppur limitati) così frequentemente, dunque ad oltre due anni dal lancio della console di nuova generazione serve ancora tanta frequenza e molto impegno per accaparrarsene una.

Se il destinatario del vostro regalo è un fortunato possessore di PlayStation 5, allora siete a cavallo, perché tra accessori, periferiche e giochi avete letteralmente l'imbarazzo della scelta. Un'ottima idea regalo è sicuramente la Cover PS5, che consente di cambiare l'aspetto della console. A Natale ci sta sicuramente bene la variante Cosmic Red, offerta in esclusiva da Amazon.it al prezzo di 54,99 euro sia nella variante Standard sia in quella Digital. Se poi volete strafare, vi consigliamo di abbinarci il DualSense Cosmic Red a 74,99 euro per creare un'accoppiata perfetta. Se invece preferite il classico nero, da GameStop potete trovate in offerta la Cover per PS5 Standard Midnght Black a 49,98 euro e la Cover per PS5 Digital Edition Midnight Black a 34,98 euro. Sia le cover che i controller possono essere trovati presso i principali rivenditori anche nelle colorazioni Starlight Blue, Galactic Night, Nova Pink e Grey Camouflage.

Potete andare sul sicuro anche comprando l'Headset Pulse 3D Wireless per PlayStation 5: il bianco e è in offerta a 89,90 euro su Amazont.it, mentre la variante nera è scontata a 89,90 euro da GameStop. Le nuove cuffie Camouflage Grey sono attualmente in prenotazione con uscita fissata per l'8 dicembre al prezzo di 99,99 euro.

Giochi

Nel 2022 Sony ha lanciato un bel po' di esclusive, dunque per la vostra scelta del regalo di Natale vi consigliamo di cominciare proprio da queste, anche perché ce ne sono per tutti i gusti. Anche se non ha ancora ricevuto un taglio di prezzo sostanziale, è difficile resistere al fascino di Kratos, recentemente tornano sulle scene con God of War Ragnarok (a 69,90 euro su Amazon.it). Tra le esclusive in sconto sulla piattaforma e-commerce di Bezos segnaliamo Horizon Forbidden West a 54,90 euro per PS5 e 49,90 euro su PS3, Gran Turismo 7 a 44,37 euro su PS4 e 49,90 su PS5 e Uncharted: L'Eredità dei Ladri a 29 euro, mentre da Unieuro c'è The Last of Us Part I a 59,90 euro. A proposito di Unieuro: a questo indirizzo potete trovare una marea di giochi per PS4 a 9,99 euro!

Qualche altro consiglio sparso? Crash Bandicoot 4 It's About Time a 42,99 euro, FIFA 23 per PS5 a 51,86 euro, Call of Duty: Modern Warfare per PS5 a 69,99 euro, Far Cry 6 Limited Edition a 19,99 euro, Battlefield 2042 a 14,98 euro, Alan Wake Remastered a 25,90 euro, Marvel's Guardians of the Galaxy a 19,90 euro e Resident Evil Village a 24,99 euro. Anche se si trova nel catalogo di PlayStation Plus Extra, la versione retail di Stray a 34,90 euro darà senz'altro la felicità dei collezionisti e dei giocatori ancora affezionati al formato fisico.

Gadget, merchandising e LEGO!

Per molte persone PlayStation è un vero e proprio stile di vita, una passione da portare sempre con sé anche a console spenta durante la vita quotidiana. A loro è dedicato il PlayStation Gear Store, un negozio ricco di capi d'abbigliamento, collezionabili e accessori dedicati al marchio e alle esclusive della casa. Ci sono i taccuini ispirati ai Nove Regni di God of War Ragnarok, la colonna sonora completa di Horizon Forbidden West su CD, un set di 4 bicchieri da una pinta di The Last fo Us Part 2, la lampada con il logo PlayStation e abbigliamento per tutti i gusti. Se invece volete solleticare l'ingegno e appagare la vista di un vero fan di PlayStation, allora dovete assolutamente regalargli il set LEGO Collolungo di Horizon Forbidden West, che Amazon propone con un leggero sconto a 85,48 euro invece di 89,90 euro. I 1.222 pezzi presenti nella confezione permettono di costruire una delle macchine più rappresentative della serie di Guerrilla e i dettagli che lo circondano, ossia un albero di betulla in mattoncini, l'erba alta e un semaforo arrugginito avvolto da una vite. Completano la scena un Osservatore dagli occhi blu, gialli e rossi e la minifigure di Aloy. Complessivamente, il set misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità.

Se proprio non sapete cosa comprare...

Se i vostri cari hanno gusti difficili e hanno sempre da ridire, allora regalate loro una ricarica per il portafoglio del PlayStation Network! Sony le distribuisce in molteplici tagli adatti a tutte le esigenze e soprattutto a tutte le tasche: 5 euro, 10 euro, 25 euro, 50 euro e persino 100 euro! In questo modo avranno letteralmente l'imbarazzo della scelta, tra promozioni del PlayStation Store e abbonamenti a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.