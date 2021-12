Regali di Natale: scende ancora il prezzo di Xbox Series S su Amazon, nuova offerta

Xbox Series S ha dominato il Black Friday grazie ad un prezzo aggressivo e idealmente la piccola console Microsoft continuerà a vendere bene anche durante la stagione natalizia. A questo proposito vi segnaliamo un nuovo price drop su Amazon.

La console è disponibile in pronta consegna su Amazon, Xbox Series S costa 275 euro, in leggero calo rispetto ai 279,99 euro del Black Friday e Cyber Monday. Si tratta di una buona offerta che vi permetterà di acquistare una console next-gen a prezzo scontenuto. Il prezzo in offerta si riferisce solo ed esclusivamente al pacchetto standard privo di giochi o altri contenuti e include solamente la console di colore bianco, il controller (colore Robot White), un cavo HDMI e cavo di alimentazione.

Xbox Series S è compatibile con tutti i giochi e gli accessori Xbox One e Xbox Series X, in questi mesi Microsoft ha aumentato la produzione di Xbox Series S per fare fronte all'elevata richiesta e se recuperare una Xbox Series X o una PS5 sembra una impresa non troppo semplice, Xbox Series S è facilmente reperibile a prezzo contenuto e questo sta spingendo molti giocatori a tuffarsi nella next-gen Microsoft, grazie anche ai nuovi giochi su Game Pass come Forza Horizon 5 e Halo Infinite.