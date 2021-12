Regali di Natale: la sedia gaming dell'Inter è in offerta da Gamelife

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la sedia gaming dell'A.C. Milan in offerta a 159 euro adesso Gamelife raddoppia la dose e propone a prezzo scontato anche la sedia da gaming dedicata ai tifosi dell'Inter.

Sedia professionale da gaming, su licenza ufficiale Inter, con struttura resistente ed ergonomica, personalizzata con i colori della tua squadra del cuore.

Tra le caratteristiche della Gaming Chair Qubick Inter troviamo:

Struttura resistente ed ergonomica, personalizzata con i colori della tua squadra del cuore

Ecopelle lavabile di alta qualità

Meccanismo di inclinazione con blocco del supporto

Ruote ad alta resistenza

Regolazione dell’altezza con pistone a gas classe 4

Peso circa 18 Kg

Dimensioni pari a 79x32x65 cm

Potete comprare la sedia gaming dell'Inter a 169 euro sul sito o nei negozi Gamelife solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Al prezzo di 159 euro trovate invece la gaming chair FIGC della Nazionale Italiana di Calcio e la sedia gaming con licenza ufficiale A.C. Milan, tutti i prodotti come detto sono disponibili solamente fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Da Gamelife trovate anche tanti altri regali di Natale per gli appassionati di calcio come cuffie e controller con i loghi e i colori di Milan, Inter, Napoli, Roma, Arsenal e Manchester City, solamente per citare alcuni dei prodotti targati Qubick disponibili.