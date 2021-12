Regali di Natale: la sedia gaming ufficiale dell'AC Milan in offerta da Gamelife

Nuova offerta da Gamelife per Natale, valida solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili: la sedia gaming e da ufficio con loghi e colori dell'AC Milan (prodotto su licenza ufficiale) è in promozione a 159 euro con un risparmio di oltre trenta euro sul prezzo di listino.

Sedia professionale da gaming, su licenza ufficiale AC Milan, con struttura resistente ed ergonomica, personalizzata con i colori della Tua squadra del cuore.

La sedia è interamente in ecopelle lavabile di alta qualità con meccanismo di inclinazione con blocco del supporto, ruote ad alta resistenza e regolazione dell’altezza con pistone a gas classe 4. Le dimensioni sono pari a 79x32x65 cm per un peso totale di 18 KG. Potete comprare la sedia gaming del Milan da Gamelife in offerta per un periodo limitato a 159 euro contro un prezzo di listino fissato a 190 euro, offerta valida solamente fino ad esaurimento scorte. Un prodotto quindi durevole di alta qualità, pensato per completare la propria postazione da gaming.

