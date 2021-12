Regali di Natale: tante nuove offerte nel Calendario dell'Avvento GameStop del 9 dicembre

Tornano anche oggi le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop con una selezione di videogiochi in vendita a prezzo scontato e promozioni esclusive su gadget, console, merchandising e servizi.

Iniziamo con Back 4 Blood Special Edition proposto a 24.98 euro (per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X). Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 19.98 euro, Football Manager 2022 per PC a 39.98 euro, The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition a 29.98 euro e il film Me Contro Te Il Mistero della Scuola Incantata a 6.98 euro, senza dimenticare Turtle Beach Recon 200 a 34.98 euro nella colorazione bianca o nera.

Le sorprese però non finiscono qui: offerte sulle console usate con PS4 Slim e Nintendo Switch a partire da 209.98 euro oppure PS4 Slim e Nintendo Switch Lite da 159.98 euro e resta attiva fino al 17 dicembre la supervalutazione sull'usato PlayStation, porta indietro la tua console PS4 Fat, Slim o PRO e ricevi fino a 200 euro cash.

Fino al 12 dicembre invece è possibile acquistare il Calendario dell'Avvento Funko di Harry Potter scontato del 40% e godere del 20% di sconto su gadget e merchandising a tema videogiochi, film, serie TV, anime, manga e fumetti. In fine è ancora attiva la promo Nintendo che offre una console Switch Modello 2019, Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299,98 euro.