Regali di Natale: Xbox Series S, controller Microsoft, cuffie e Game Pass

Xbox rappresenta il punto di accesso più economico al gaming di nuova generazione. Il numero di giocatori dell'ecosistema di Microsoft sono sempre di più, così come continuano ad aumentare quelli che intendono diventarlo. Questo Natale, dunque, è davvero difficile sbagliare se si sceglier qualcosa di verdecrociato.

Offerte Xbox Series X/S

Rispetto a qualche tempo fa, Xbox Series X è diventata molto più semplice da trovare, anche nei negozi specializzati e nei centri commerciali. Nel momento in cui vi scriviamo è regolarmente disponibile sul Microsoft Store, così come su Amazon.it al prezzo di listino di 499 euro (con possibilità di rateizzazione). Beccarla in sconto, in questo momento storico, è praticamente impossibile, ma almeno potete ritrovarvi tra le mani una console potentissima e una vera e propria bomba di regalo.

Se volete risparmiare e il vostro caro non è troppo esigente, allora potete andare sul sicuro con Xbox Series S, la più piccola della famiglia next-gen di Microsoft. A differenza della sorellona, può tranquillamente essere trovata a prezzo scontato su Amazon.it a 249 euro, un discreto risparmio sul prezzo ufficiale di 299 euro. A tutti coloro che che amano i free-to-play più in voga del momento consigliamo invece il bundle Xbox Series S - Gilded Hunter. Al prezzo di 299 euro offre, oltre alla console, anche dei contenuti extra per Fortnite, Rocket League e Fall Guys.

Controller e Accessori

Di controller non ce ne sono mai abbastanza e Microsoft ne offre in gran quantità. Non dovete far altro che scegliere il colore da acquistare: il classico nero (58,26 euro), il fiammante rosso (59,99 euro), il profondo blu (58,26 euro), il vistoso Electric Volt (54,99 euro), oppure i nuovi e particolari Lunar Shift (64,99 euro) e Mineral Camo (64,99 euro). Se volete risparmiare e ritenete che possano andar bene anche dei controller cablati, allora date un'occhiata ai coloratissimi Power A con licenza ufficiale Xbox, molti dei quali sono disponibili in offerta a soli 25,98 euro su GameStop.it.

Con un budget più sostanzioso potete fare felici i più giocatori più esigenti e competitivi con l'Xbox Elite Series 2 - Core Edition, un controller dotato di levette a tensione regolabile per migliorare la mira, blocchi dei grilletti più corti per sparare più rapidamente, un'impugnatura in gomma arrotondata per una presa ottimale e una batteria con 40 ore di durata. Lo trovate a 110,20 euro su Microsoft Store. L'Elite Series 2 – Core Edition, esattamente come tutti i Controller Xbox Wireless, è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile tramite Bluetooth o cavo USB-C.



Anche l'orecchio vuole la sua parte, dunque non sottovalutate il potere di un buon headset. Ai giocatori verdecrociati potete regalare le cuffie stereo per Xbox, che grazie al connettore jack da 3,5 mm possono essere collegate al Controller Wireless Xbox senza bisogno di batterie. Sono munite di un microfono regolabile e ripiegabile all'occorrenza, supportano tecnologie di audio spaziale ad alta fedeltà come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone, e possono essere utilizzate anche su PC oltre che sulle console Xbox. Attualmente, potete trovarle a 49,98 euro sul Microsoft Store e da GameStop. Se avete a disposizione un budget più alto, potete optare per le Cuffie Wireless per Xbox, a 99,98 euro su Microsoft Store e da GameStop.

Idee regalo Xbox

Cosa non può assolutamente mancare a Natale? Ovviamente un bel maglione natalizio! E se vi dicessimo che Microsoft ne ha creato uno a tema Xbox Game Pass? Potete comprarlo a 94,95 euro sull'Xbox Gear Shop con consegna rapida in tempo per le festività. Non è per nulla economico, ma l'effetto sorpresa è garantito! A proposito di effetto "wow", sfogliate per bene l'Xbox Gear Shop, che ci sono un sacco di interessanti idee regalo.

Offerte Xbox Game Pass

Inutile starci a pensare troppo, regalando un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate andate a botta sicura. Il servizio premium di Microsoft offre tutto ciò che un giocatore Xbox può desiderare: un catalogo con centinaia di videogiochi per Xbox One, Xbox Series X|S e PC, le esclusive al day-one, l'accesso al gioco multiplayer via Xbox Live Gold, la selezione di EA Play e il gaming via cloud su dispositivi mobili. Non dovete far altro che scegliere il taglio dell'abbonamento da acquistare in base alla vostra diponibilità economica: la sottoscrizione da 1 mese è disponibile a 12,99 euro mentre quella di 3 mesi a 38,99 euro. Restando in tema Game Pass Ultimate, a chi piace giocare sul cellulare approfittando del cloud potete regalare dei controller progettati appositamente per lo scopo. Date un'occhiata al GameSir X2 PRO per Android da 89,90 euro, al Razer Kishi per Android da 93,50 euro e al Backbone One per iOS da 119 euro (con un mese di Ultimate incluso).