Regali di Natale: Xbox Series S con Fortnite e Rocket League, il nuovo bundle da Gamelife

In vista delle festività natalizie, Microsoft ha lanciato il primo bundle Xbox Series S che include la console, un controller e contenuti digitali per due giochi amatissimi: Fortnite e Rocket League. Il pacchetto è ora in vendita online e nei negozi della catena Gamelife.

Al prezzo di 299 euro il bundle Xbox Series S Fortnite e Rocket League include una console Xbox Series S, un controller wireless di colore bianco (Robot White), cavo HDMI, cavo di alimentazione ed i seguenti contenuti digitali: Pacchetto Midnight Drive per Fortnite con il completo Dark Skully, Dark Skully Satchel Back Bling, il Piccone Spaccatore Oscuro e 1000 V-Buck da spendere liberamente oltre all'Add-on Rocket League con auto Masamune viola, Purple Virtual Wave Boost, Ruote Zefram viola e 1.000 crediti di Rocket League da spendere nel negozio in-game.

Si tratta del primo bundle in assoluto per Xbox Series S dal momento che fino ad oggi non sono mai state rese disponibili confezioni speciali della console. Si tratta certamente di una ottima idea regalo per Natale, un pacchetto in vendita ad un prezzo contenuto che include oltre alla console contenuti digitali per due giochi molto popolari. Xbox Series S Bundle è disponibile da Gamelife online sul sito e nei negozi fino ad esaurimento scorte.