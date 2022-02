Regali di San Valentino LEGO: fiori, Paperino e Paperina e un set in omaggio

Si avvicina San Valentino e il LEGO Store si prepara a celebrare la festa degli innamorati con una serie di set dedicati al giorno più romantico dell'anno. E c'è di più perchè fino al 13 febbraio otterrete un set esclusivo in omaggio per acquisti superiori a 200 euro.

Tra i regali LEGO per San Valentino segnaliamo la banana portapenne, gli animali bulldog francese ed i gatti a pelo corto, la coppia di pappagallini ed i pesci rossi, disponibile anche l'orso di San Valentino a 14.99 euro, set esclusivo non disponibile nei negozi e presso altri rivenditori online.

Senza dimenticare la coppia di san bernardo, Pippo e Pluto, i piccioni di San Valentino, Paperino e Paperina (in vendita singolarmente al prezzo di 9.99 euro l'uno), i girasoli, i tulipani e l'uccello del paradiso. E ancora l'albero bonsai, il Bambino di Star Wars The Mandalorian, Parigi ed il set futuro sposa e futuro sposo, infine segnaliamo il portachiavi di Topolino a 4,99 euro.

Fino al 13 febbraio per ogni ordine superiore a 200 euro riceverete in omaggio il set Taxi vintage, disponibile fino ad esaurimento scorte. Una bella occasione per festeggiare San Valentino con i set LEGO più romantici, una buona idea regalo dal costo contenuto e di sicuro effetto.