Il regalo di oggi su Epic Games Store è Tomb Raider Trilogy? Spunta un piccolo indizio

Oggi arriva l'ultimo gioco gratis di Natale su Epic Games Store, non ci sono conferme su quale possa essere il titolo misterioso ma un leak dei giorni scorsi ha svelato l'arrivo di Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy gratis, disponibile da oggi e fino al 6 gennaio 2022.

A giudicare dall'immagine di copertina utilizzata da Epic per nascondere il gioco segreto, ci sono ottime probabilità che questo sia proprio Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy. Guardando attentamente è infatti possibile scorgere alcuni simboli iconici che rimandano proprio alle alle avventure di Lara Croft, come la piccozza ad esempio.

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy include le versioni definitive (comprensive quindi di DLC ed espansioni) di Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni e Shadow of the Tomb Raider, permettendo così a tutti di vivere l'intera nuova trilogia di Lara Croft... gratis.

La conferma si avrà solamente oggi pomeriggio alle 17:00 quando Epic Games aggiornerà lo store con l'ultimo regalo di Natale, in ogni caso i precedenti leak di Dealabs si sono rivelati corretti e ci sono dunque ottime probabilità che anche in questo caso non ci siano errori, considerando anche la grafica della carta natalizia utilizzata da Epic Games e che lascia poco spazio ai dubbi.