Reggie Fils-Aime avrebbe voluto anticipare il lancio di Super Smash Bros. Ultimate

Le prossime saranno certamente delle settimane importanti per Nintendo: la compagnia si appresta infatti a lanciare il 16 novembre Pokémon Let's Go Pikachu e Eeve e a dicembre l'attesissimo Super Smash Bros. Ultimate.

Nel corso di una recente intervista conessa ai microfoni di Kotaku, Reggie Fils-Aims, noto presidente della divisione nord americana della grande N, ha espresso tutta la sua positività nei confronti della line-up Nintendo per i prossimi mesi, dichiarandosi certo che gli obiettivi aziendali saranno raggiunti entro il termine dell'anno fiscale grazie alle prossime uscite su Switch. Tuttavia, questo non vuol dire che Aims non avrebbe preferito cambiare qualche dettaglio lungo la via, come ad esempio la finestra di lancio di Super Smash Bros. Ultimate. Dicembre, secondo la sua opinione, rappresenterà infatti un periodo piuttosto ostico per il brawler game a livello di mercato.

"Se avrei voluto per esempio lanciare prima Super Smash Bros. Ultimate nel corso dell'anno? Certamente. Un'uscita a inizio dicembre ti mette in difficoltà. Ti mette alla prova dal punto di vista del mercato, e dall'ottica dei retailer.

Ma detto questo, se guardo al ritmo della nostra crescita, al fatto di essere stati in grado di portare sulla console Fortnite, Diablo III, Wolfenstein, al supporto dei third-party e a quello degli sviluppatori indipendenti che è stato piuttosto grande, penso che quando ci aggiorneremo a gennaio e ripercorreremo il ciclo di 22 mesi di vita della console, credo che saremo estremamente orgogliosi di ciò che Switch sarà riuscita a fare negli USA".

Ricordiamo che Super Smash Bros Ultimate, entrato ormai in fase Gold, uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 7 dicembre.