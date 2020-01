Reggie Fils-Aime: l'ex dirigente Nintendo svela la genesi della frase 'My Body is Ready'

I curatori del podcast di Present Value hanno chiesto all'ex boss di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, di raccontare come è nata la celebre battuta "My Body is Ready" e spiegare come ha reagito al meme che lo ha riguardato e che, divenendo immediatamente virale su internet, ha contribuito ad accrescerne la popolarità.

Ricordando quella ormai indimenticabile serata in cui si è cimentato con una Wii Balance Board sul palco losangelino dell'E3 2007, Fils-Aime ha spiegato che "l'affermazione 'My Body is Ready' è nata quando ci stavamo preparando per la conferenza E3 di Nintendo, stavamo facendo un sacco di prove per assicurarci che tutto potesse andare per il verso giusto. Le prove della presentazione di Wii Fit e della Wii Balance Board sono durate tre giorni e c'eravamo io, Shigeru Miyamoto, il suo traduttore e il mio amico Bill Trinen".

Sempre dalla viva voce di Reggie Fils-Aime apprendiamo inoltre come "tutto stava procedendo in un modo un po' monotono. Ogni volta che salivo sulla Balance Board sembrava come se il mio corpo producesse sempre degli scricchiolii o cose simili. Così alla fine delle prove ho esclamato 'il mio corpo è pronto', ed è stata la prima volta che visto ridere di gusto il signor Miyamoto, pensava davvero che quella frase fosse divertente. [...] Abbiamo continuato a provare e fare cose diverse ma nessuno sul palco sapeva cosa avrei detto. Quindi sì, non era una cosa pianificata, ho ripensato a quel momento e ho ripreso quella frase perchè m'è venuta in modo naturale, mi sono lasciato guidare dalle emozioni restituitemi in quel momento dai fan".

Quanto alla scoperta del meme che lo ha riguardato con la frase "My Body is Ready", l'ex boss di Nintendo of America spiega che "diventare un meme significa che ovunque tu sia, dal campus al negozio di alimentari sotto casa, vieni riconosciuto e le persone sorridono e ti dicono quanto amino Nintendo e ciò che siamo stati in grado di fare. Non c'è mai nulla di pianificato quando si diventa un meme dalla popolarità virale, con immaginette simpatiche, video in cui sparo laser con gli occhi e cose simili".

