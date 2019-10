Reggie Fils-Aime: per l'ex dirigente Nintendo, Wii U è stato un 'fallimento di successo'

Intervenuto a margine di un incontro con gli studenti della prestigiosa Cornell University, l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha discusso di Wii U e dell'eredità di questa console ritenuta da molti come uno dei fallimenti più cocenti della storia di Nintendo.

Nel corso di una conferenza che ha visto il celebre ex dirigente di Nintendo ricevere il caloroso abbraccio dei suoi ammiratori e scherzare con i presenti, Reggie Fils-Aime ha ripercorso la sua storia professionale tra le fila della casa di Kyoto cominciando proprio da quella che, secondo alcuni, ha rappresentato la fase più delicata della sua carriera, ossia gli anni del passaggio generazionale da Wii a Wii U.

Secondo l'ex presidente di Nintendo of America, quella fase è stata fondamentale per determinare l'attuale visione aziendale: pur definendo senza mezzi termini Wii U come "una console fallimentare", l'ex dirigente della casa di Super Mario si è detto certo del fatto che la storia di Wii U debba essere riconsiderata in funzione del successo di Nintendo Switch. Stando a Fils-Aime, infatti, Wii U è stato un "fallimento di successo" che ha contribuito in maniera determinante al progetto di Nintendo Switch.

Nell'attesa che venga pubblicata per intero la trascrizione delle dichiarazioni dell'ex boss di Nintendo of America, su queste pagine trovate un nostro approfondimento sull'addio di Reggie Fils-Aime da Nintendo.