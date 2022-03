Reggie Fils-Aime: l'ex Nintendo of America critica il management di GameStop Corporation

Dopo aver lasciato Nintendo, Reggie Fils-Aime ha conquistato un posto nel consiglio di amministrazione di GameStop Corporation, posizione mantenuta dall'aprile del 2020 al giugno del 2021, per poco più di dodici mesi. Ospite dell'SXSW, l'exo CEO di Nintendo of America ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa...

L'obiettivo di Reggie era quello di aiutare GameStop a tornare in salute dal momento che a suo avviso "il business dei videogiochi a bisogno di una azienda come GameStop sana e vibrante", a quanto pare però i manager della catena hanno respinto quasi tutte le sue idee e restando focalizzati sulla propria strategia di vendita.

"Mancava una strategia articolata. GameStop è leader di mercato e i manager non vogliono cambiare strategia perché temano che questa possa ispirare anche la concorrenza, rubando di fatto delle idee di GameStop. Per me non è accettabile."

Reggie ha quindi venduto le sue quote di GameStop Corporation per una cifra non meglio stabilita ed ha abbandonato il direttivo insieme ad altri membri che come lui volevano un futuro diverso per l'azienda. Dopo un periodo di crisi, la compagni è tornata a macinare buoni numeri e si sta espandendo verso nuovi business, ad esempio GameStop inizierà presto a vendere NFT.