Reggie Fils-Aimé, ex presidente di Nintendo of America, verrà insignito del Legend Award

Sembra che la giornata abbia riservato parecchie sorprese positive per Nintendo. Alcune delle figure più iconiche della società sono state premiate da diverse istituzioni. L'ex presidente e COO di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, verrà conferito dell'Andrew Yoon Legend Award all'inizio del prossimo anno.

L'annuncio arriva a qualche ora di distanza da un'altra assegnazione, quella di Shigeru Miyamoto, che è stato riconosciuto dal governo giapponese come "persona dai meriti culturali". Il New York Videogame Critics Circle onorerà Reggie nella nona edizione della cerimonia annuale dei New York Game Awards che si svolgerà il 21 gennaio. Il Legend Award "riconosce gli individui e le organizzazioni che esibiscono un ruolo significativo nel raggiungimento di risultati e innovazioni eccezionali". Tra i big che hanno ricevuto il premio spiccano Todd Howard, Rockstar Games, Richard Garriott, Raplh Bear e Jade Raymond.

Reggie Fils-Aimé ha risposto con un comunicato che recita: " Sono onorato di ricevere questo premio da un'organizzazione che rispetto e ammiro. La passione per il lavoro svolto dai membri del New York Videogame Critics Circle mi ispira anche a restituire alla comunità con le attività educative che l'organizzazione svolge per gli studenti dell'area di New York". Reggie Fils-Aimé si è inoltre recentemente unito al consiglio di amministrazione della stessa associazione.