Reggie Fils-Aimé lancia un Podcast sui videogiochi, primo ospite Geoff Keighley

L'ex presidente di Nintendo of America, il celebre Reggie Fils-Aimé, ha lanciato un nuovo podcast dedicato al mondo dei videogiochi in collaborazione con il giornalista Harold Goldberg, nell'ambito di un'iniziativa benefica.

"Talking Games with Reggie and Harold" è un Podcast strutturato in sette episodi il cui obbiettivo è quello di raccogliere fondi per i giovani svantaggiati della città di New York, come dichiarato dallo stesso Fils-Aimé: "la nostra visione è quella di creare un podcast divertente e informativo con l'obbiettivo di favorire le associazioni nonprofit". Grazie alla collaborazione con Harold Goldberg, fondatore del New York Videogame Critics Circle, i fondi raccolti saranno devoluti proprio al NYVGCC e contribuiranno a finanziare il lavoro di mentoring dell'associazione, nonché a fornire postazioni di gioco e di sviluppo ai giovani senzatetto della Grande Mela.

Ogni episodio ospiterà personaggi celebri dell'industria videoludica, a partire dalla prima puntata con il già annunciato Geoff Keighley, famoso giornalista, fondatore dei The Game Awards e frontman dell'Opening Night della Gamescom. Insomma, l'ex presidente di Nintendo of America sembra non aver dimenticato il suo passato di giovane nel Bronx.