La fine di un'era: Reggie Fils-Aime lascia la presidenza di Nintendo America

L'annuncio del suo ritiro risale allo scorso mese di febbraio, ma solo adesso è diventato realtà. A partire da oggi 15 aprile Reggie Fils-Aime non è più il presidente di Nintendo of America.

D'ora in avanti, come egli stesso ha spiegato, si dedicherà a tempo pieno a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il suo posto verrà occupato da Doug Bowser, il cui destino a quanto pare era già scritto nel suo cognome. Un'era è giunta al termine, ma la casa di Kyoto sembra essere in buone mani, considerato l'eccellente lavoro che Bowser ha svolto per il lancio e la promozione di Nintendo Switch. Il nuovo boss si è unito alla compagnia giapponese nel 2015 in qualità di vice presidente del dipartimento vendite e marketing. Negli anni scorsi non s'è fatto vedere molto spesso in pubblico ma, con tutta probabilità, le cose cambieranno in futuro visti i suoi nuovi doveri. Forse già a partire dal prossimo E3 2019, durante il quale verrà trasmesso l'immancabile direct.

Reggie Fils-Aime ha già provveduto a salutare e ringraziare tutti i fan di Nintendo con un emozionante video messaggio, pubblicato poco dopo l'annuncio del suo addio. In quell'occasione, Regginator ha affermato: "Grazie per il vostro supporto incondizionato e per l'amore che avete mostrato nei confronti di Nintendo. E personalmente, per avermi donato un Regno dei Funghi pieno di ricordi incredibili che non dimenticherò mai". Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla storia di Reggie Fils-Aime.