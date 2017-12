Reggie Fils-Aime: Nintendo 3DS non è ancora morto

Sono in molti a credere cheabbia terminato ormai la sua corsa sul mercato, in realtà però, presidente di, non la pensa così e afferma che le vendite delle console della famiglia 3DS si stanno mantenendo su ottimi livelli.

Il presidente di NOA fa sapere tramite le pagine di Forbes che quest'anno la compagnia dovrebbe vendere un maggior numero di console 3DS e 2DS rispetto al 2016, la domanda per la stagione natalizia si è mantenuta molto elevata e l'introduzione del New 2DS XL ha offerto ai consumatori una scelta ancora maggiore.

Ad oggi, 3DS ha venduto oltre venti milioni di unità in Nord America e Nintendo non sembra aver intenzione di abbandonare questa piattaforma, nonostante il grande successo riscosso da Switch, con oltre dieci milioni di pezzi venduti in tutto il mondo. Per il 2018 sono in programma nuovi giochi per 3DS e Pokemon Ultrasole e Ultraluna stanno vendendo bene, specialmente negli Stati Uniti, aumentando così la richiesta per le console 3DS e 2DS.