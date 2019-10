Reggie Fils-Aime: 'Nintendo continuerà sempre ad innovare, è il mantra dell'azienda'

Nel corso degli anni Nintendo si è fatta un nome per aver rivoluzionato e ridefinito i modi in cui intendiamo i videogiochi. Alcune delle innovazioni apportate da Nintendo hanno fatto da base per la trasformazione dell'industria videoludica nel colosso dell'intrattenimento digitale che è diventata oggi.

Ne ha parlato Reggie Fils-Aime durante una recente intervista, svelando che la Grande N non ha alcuna intenzione di smettere di rinnovarsi, perché è proprio quello il mantra della società.

"C'è una targa nell'area executive di Nintendo a Tokyo che dice, in giapponese, "Create qualcosa di unico". Questo è stato il mantra di Nintendo per anni. Nel mondo dei videogiochi, ha portato così tante innovazioni... da centinaia di giochi a console, controller e periferiche varie. Praticamente tutti gli elementi del gaming moderno sono stati iniziati in qualche modo da Nintendo".

L'ex presidente di Nintendo of America ha poi continuato: "Questo focus sull'innovazione si ripercuote poi anche nelle vendite, marketing, perfino nella finanza. Tutti si spingono oltre per creare qualcosa di unico".

A confermare le sue parole, proprio ieri è arrivata la notizia che Shigeru Miyamoto riceverà il Person of Cultural Merit 2019, premio annuale giapponese destinato a chi ha contribuito allo sviluppo culturale del paese, e lo stesso Reggie Fils-Aime verrà insignito del Legends Award.