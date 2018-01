Reggie Fils-Aime: Nintendo Labo non è una risposta alla VR

Parlando ai microfoni di Toronto Sun, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime si è espresso su Nintendo Labo , sottolineando come la nuova esperienza interattiva pernon abbia alcuna intenzione di presentarsi come un'alternativa alla

"Non è pensato per essere una sorta di risposta commerciale alla realtà virtuale. È concepito, piuttosto, per essere qualcosa di totalmente unico e inaspettato. Siamo convinti che la community si divertirà a sperimentare con la propria creatività. E dal nostro punto di vista sarà un'ottima cosa. Il nostro obiettivo è sempre quello di disegnare un sorriso sul volto delle persone." dichiara Reggie Fils-Aime.

Ricordiamo che Nintendo Labo, la nuova esperienza interattiva per Switch annunciata mercoledì scorso, è attualmente disponibile al pre-order su Amazon.