Reggie Fils-Aime: Nintendo Labo potrebbe essere un'occasione anche per le terze parti

ha generato numerose reazioni (positive e negative) sul web al momento dell'annuncio, finendo primo tra le tendenze di YouTube e Twitter negli Stati Uniti. Sono in molti a pensare cherappresenti una scommessa incerta, tuttavia il presidente disi dice disposto a rischiare.

Intervistato dal TIME, Reggie Fils-Aime afferma che "non so se Labo sarà un successo, me lo auguro. Dovremo comunicare bene l'esatto concept alla base del progetto, ma sono fiducioso. Se Labo sarà un successo, potrebbero esserci buone opportunità anche per le terze parti, sebbene al momento non ci sia nulla da annunciare a riguardo."

Nintendo Labo permetterà di costruire numerosi giocattoli (tra cui robot, strumenti musicali, auto e moto) utilizzando cartone, elastici e cordicelle, vendute in pratici kit di montaggio. Le prime due scatole di montaggio saranno in vendita in Europa dal 27 aprile.