Reggie Fils-Aime: Nintendo non compete solo contro PlayStation e Xbox

Durante il GeekWire, Reggie Fils-Aime non ha parlato solo della chat vocale su Nintendo Switch ma anche della concorrenza, affermando che la compagnia non vede PlayStation 4 e Xbox One come gli unici della console ibrida.

Secondo il presidente di Nintendo of America, ad oggi l'unico vero "rivale" riguarda il tempo a disposizione dei consumatori: quanto tempo possono dedicare a Switch dopo aver lavorato e svolto le comuni attività quotidiane? In questo periodo storico una persona ha a disposizione numerosi modi per occupare il suo tempo libero, dai social network al mobile gaming, passando per i servizi di video streaming: "il campo di battaglia è molto ampio e va ben oltre Sony e Microsoft. Personalmente vogliamo lottare contro il tempo e conquistare il tempo libero dei giocatori, solo con innovazione e creatività possiamo riuscire ne nostro obiettivo."

Fils-Aime chiude poi rivelando i tre segmenti di mercato che compongono l'attuale offerta Nintendo, ovvero il mercato videoludico tradizionale, il mobile gaming e infine le licenze, con la volontà di sfruttare le proprie IP in vari modi, come dimostra l'arrivo del film di Super Mario e l'apertura del parco Super Nintendo World in collaborazione con Universal Parks & Resorts.