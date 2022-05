Reggie Fils-Aime 'odiava' Game Boy Micro: lo rivela l'ex boss di Nintendo of America

Dopo aver commentato il report sul lavoro tossico di Nintendo of America ed aver discusso del possibile approdo in Occidente di Mother 3, Reggie Fils-Aime svela un singolare aneddoto riguardante Game Boy Micro, la chiacchierata 'mini-console' lanciata nel 2006.

Nel suo ultimo libro, il celebre ex boss di Nintendo of America affronta la questione ricordando di quando "stavamo pianificando di porre fine alla linea del Game Boy Advance perché GBA era in una fase di declino e volevamo andare oltre. I membri del mio team furono informati sui progetti legati a Game Boy Micro dalla sede centrale di Nintendo molto prima del lancio della console ma, dal mio punto di vista, quello era un concept che non aveva un futuro".

Lo stesso Fils-Aime ricorda come, nel 2005, ricoprisse il ruolo di vice presidente esecutivo delle divisioni Vendite e Marketing di Nintendo of America e che, in quella posizione, non aveva la possibilità di intervenire nel processo decisionale sul destino del Game Boy Micro che stava avendo luogo in quel periodo nella sede centrale del colosso videoludico giapponese. L'ex dirigente di NOA sottolinea come i suoi dubbi sul Game Boy Micro derivassero dall'adozione di un "hardware eccezionalmente piccolo, e mi riferisco anche ai tasti difficili da cliccare da qualsiasi adulto e al suo schermo minuscolo. Era un prodotto che andava contro la tendenza nel mondo dell'elettronica di consumo di ingrandire gli schermi".

Ripensando alla fase di commercializzazione dela mini-console portatile, Reggie Fils-Aime spiega che "lo sviluppo di quell'hardware proseguì nonostante tutto e a quel punto fummo costretti a lanciare il sistema. Avremmo dovuto parlarne molto tempo prima del lancio, avremmo dovuto essere tutti d'accordo sul fatto che quel prodotto sarebbe stato una distrazione per noi".