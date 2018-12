Reggie Fils-Aime: per Nintendo partecipare all'E3 è una scelta ovvia

A seguito dell'annuncio di Sony in merito alla propria decisione di non partecipare all'E3 del prossimo anno, molti si sono domandati se l'evento sia ancora così centrale per l'industria videoludica.

Sull'argomento si è recentemente pronunciato Reggie Fils-Aime, Presidente di Nintendo America, in occasione di un'intervista. Al suo interno, Fils-Aime ha chiarito quanto l'appuntamento sia centrale per la strategia di sviluppo e crescita della Casa di Kyoto. In merito alla fiera, infatti, ha affermato: "L'E3, quei cinque giorni, sono un'opportunità per il mondo di scoprire cosa c'è di nuovo per i videogames come forma d'intrattenimento. [....] Le persone si sintonizzano per scoprire le novità e per avere le prime esperienze giocabili per la nostra industria. Ecco perchè l'E3 è importante per Nintendo". Una posizione decisamente chiara, quella di Fils-Aime, che, successivamente sottolinea come l'E3 sia "[...] un'opportunità molto efficace per trasmettere il nostro messaggio, e quindi, quella di parteciparvi e una scelta piuttosto ovvia".

Interessanti sono anche le parole del Presidente di Nintendo America in merito a come la Casa di Kyoto seleziona i contenuti da mostrare sul palcoscenico di Los Angeles: "Di solito, all'E3, ci concentriamo su contenuti relativi a circa uno o due trimestri successivi alla Fiera. [...] Quando facciamo un'eccezione e mostriamo qualcosa di differente, lo facciamo per ragioni specifiche". Tra queste, Fils-Aime cita casi in cui un franchise possa prevedere l'uscita relativamente ravvicinata di più prodotti, di cui uno considerato meno "tradizionale". Tuttavia, in linea generale, afferma Fils-Aime: "Vogliamo fornire informazioni nel momento in cui hanno più significato. Non vogliamo andare così lontano da far perdere interesse ai consumatori o, peggio, farli sentire frustrati".