Reggie Fils-Aime si racconta: all'E3 2004 venne scambiato per un buttafuori!

Durante il podcast "Talking Games With Reggie & Harold", il celebre ex dirigente di Nintendo, Reggie Fils-Aime, ha raccontato un simpatico aneddoto sulla conferenza Nintendo dell'E3 2004, il primo evento mediatico di risonanza internazionale a cui ha partecipato.

L'ex presidente di Nintendo of America ha rivissuto le emozioni dell'importante evento della sua carriera professionale e spiegato che "nel dietro le quinte della conferenza ero lì, col mio abito nero a due pezzi e una maglietta nera, mentre sbirciavo il palco. Tutti correvano da una parte all'altra col loro badge di riconoscimento, mentre io avevo solo un documento d'identità. A un certo punto mi si è avvicinato un membro dello staf e ci siamo scambiati un'occhiata veloce. E lì ci siamo bloccati, fissandoci a vicenda irrigiditi".

L'ex dirigente di Nintendo continua nel suo racconto ricordando come "a quel punto il tizio ha cercato di estrarre il suo badge, l'ha indicato come per dire 'guarda che sono autorizzato a stare qui'. Essì, quel ragazzo pensava proprio che fossi una guardia di sicurezza! Quindi prova a immaginare cosa può essere passato per il cervello di quel ragazzo appena le luci della conferenza si sono accese e m'ha visto sul palco. Voglio dire, magari si sarà chiesto 'Che accidenti sta succedendo a Nintendo se fa salire sul palco un buttafuori? Cosa sarà mai accaduto?!".

