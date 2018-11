Reggie Fils-Aime: siamo concentrati su Switch ma non abbandoneremo il 3DS

Intervistato da Kotaku Australia, Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America, ha ribadito nuovamente la volontà di continuare a supportare le console della famiglia 3DS, nonostante il grande successo di Switch.

"Il nostro focus è certamente su Switch, guardate ai tanti contenuti pubblicati ed a tutti quelli già annunciati... questa è chiaramente la piattaforma principale per noi", esordisce così Reggie, che continua: "vogliamo proporre esperienze nuove su Switch, come dimostrano gli annunci di Metroid Prime 4, Luigi's Mansion 3, Bayonetta 3 e tanti altri titoli!"

Nonostante questo, Nintendo continua a ritenere 3DS e 2DS molto importanti per il proprio business, in particolar modo per avvicinare i giovanissimi al mondo dei videogiochi: "ci sono bambini molto piccoli, parlo di età compresa tra i 5 e i 7 anni, che probabilmente si apprestano a ricevere la loro prima console e con 3DS/2DS i genitori possono stare tranquilli, i loro bambini avranno accesso ad una piattaforma sicura, ricca di giochi fantastici, tutto a prezzi decisamente accessibili."

Fils-Aime conferma e ribadisce ulteriormente infine la volontà di non abbandonare la piattaforma anche se al momento non sono stati annunciati nuovi giochi per 3DS e 2DS in arrivo nel 2019.