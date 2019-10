Reggie Fils-Aime svela il suo meme preferito su di lui

Già da poco dopo la sua nomina a Vice Presidente del reparto marketing di Nintendo, la personalità di Reggie Fils-Aime aveva cominciato ad emergere, rivelando tutto il suo lato divertente ed autoironico, che ha mantenuto anche dopo essere diventato presidente di Nintendo of America.

Reggie è da un bel po' di tempo una delle personalità più apprezzate dell'industria videoludica, e nel corso del tempo ha regalato ai fan diversi siparietti memorabili, tanto che lo stesso ex presidente ha rivelato nel corso di una recente intervista, quale fosse il suo meme preferito su di lui.

La scelta è stata piuttosto facile e non poteva che ricadere al famoso E3 del 2007, quando Nintendo ha presentato al mondo Wii Fit e la Wii Balance Board. Shigeru Miyamoto presente sul palco, ha chiamato lo stesso Fils-Aime a provarla, e l'ex presidente di Nintendo ha esordito con uno spavaldo "My body is ready!" diventato poi celebre.

"C'è questa compilation di meme su YouTube che mi sono divertito un sacco a guardare: tutti i miei momenti epici e divertenti riuniti in un video. Se dovessi sceglierne soltanto uno sarebbe quando abbiamo lanciato Wii Fit, ed il mio susseguente "My body is ready!""

E voi siete d'accordo? Qual è stato il vostro Reggie-moment preferito?

In questi giorni si sta parlando molto dell'ex presidente Nintendo, per via di una sua corposa intervista rilasciata qualche giorno fa. Reggie Fils-Aime riceverà il Legend Award, ed ha svelato che Nintendo continuerà sempre ad innovare, anche in futuro.