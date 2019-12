Reggie Fils-Aime sarà ai The Game Awards 2019: l'annuncio ufficiale!

In pieno fermento per gli ormai imminenti The Game Awards 2019, Geoff Keighley annuncia ufficialmente il ritorno sul palco dell'evento di un'amata icona dell'universo videoludico!

Stiamo parlando di Reggie Fils-Aime, ex Presidente di Nintendo America, pronto a presenziare allo speciale show in programma per la notte di giovedì 12 dicembre. A darne conferma è l'organizzatore e conduttore dei The Game Awards, tramite il Tweet che trovate in calce a questa news. "Penso abbia ricevuto il suo invito... - scrive Keighley - Molto felice di dare nuovamente il benvenuto a Reggie Fils-Aime ai The Game Awards giovedì notte in qualità di presentatore!".



Il veterano della Casa di Kyoto non è certamente nuovo a questo speciale palco: nel corso delle passate edizioni ha infatti spesso presenziato all'evento. Possiamo ad esempio ricordare l'edizione 2017, durante la quale Reggie Fils-Aime diede l'annuncio del futuro arrivo di Bayonetta 3 in esclusiva su Nintendo Switch. Lo scorso anno, invece, fu tra i protagonisti della storica apparizione dei vertici Nintendo, Microsoft e Sony ai Game Awards: sul palco dell'evento organizzato da Keighely si palesò infatti in compagnia di Shawn Layden e Phil Spencer.



Che la presenza di Reggie Fils-Aime ai The Game Awards 2019 possa essere un indizio dell'intenzione di condividere qualche annuncio targato Grande N durante lo show? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che martedì 10 dicembre Everyeye commenterà il Nintendo Indie World.