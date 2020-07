Reggie Fils-Aimé si unisce a Rogue Games come consulente strategico

Sin dal suo abbandono del ruolo di presidente della divisione americana di Nintendo, Reggie Fils-Aimé si è dato parecchio da fare e, oltre a far parte del consiglio di amministrazione di Gamestop, ha ora un altro lavoro.

Il buon Reggie Fils-Aimé è ora il nuovo consulente strategico di Rogue Games, azienda che si occupa prevalentemente di titoli mobile e che sta per espandersi anche nel mondo PC e console. Il vecchio presidente dell'azienda di Kyoto affiancherà così Matt Casamassina, Dmitry Grishin, Andre Bliznyuk e Chris Carvalho per aiutare la software house a crescere.

Ecco di seguito le ultime dichiarazioni del personaggio in merito alla sua nuova occupazione:

"Quando Rogue ha condiviso la sua visione del mondo console con me e mi ha lasciato vedere alcuni dei progetti in arrivo nel corso dell'estate su piattaforme come Nintendo Switch, sono stato sin da subito colpito dalla loro ambizione e dall'innovazione dei loro giochi. Sono sempre in cerca di compagnie che vogliono crescere in fretta e sono pronte a contribuire al futuro dei videogiochi; sono quindi molto felice di far parte di Rogue Games e di collaborare con loro con l'obiettivo di unire e semplificare la pubblicazione di giochi su tutte le piattaforme."

Insomma, la vita di Reggie Fils-Aimé sembra essere piuttosto impegnata e vedremo nel lungo periodo quale sarà il suo contributo alla software house, che ha in cantiere diversi progetti.