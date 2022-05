Reggie Fils-Aime voleva lanciare Nintendo 3DS a $199, anziché $249

Oltre ad aver parlato di un prezioso consiglio ricevuto da Satoru Iwata, tramite le pagine del suo nuovo libro "Disrupting the Game" Reggie Fils-Aime ha raccontato di un punto su cui si era trovato in disaccordo col mai dimenticato presidente di Nintendo.

Come ben ricorderete, il Nintendo 3DS fu lanciato sul mercato ad un prezzo piuttosto controverso, e non pochi si dicevano pessimisti riguardo al futuro della console portatile. La piattaforma, alla fine, ha avuto grande successo come testimoniano le quasi 76 milioni di unità vendute globalmente, tuttavia fu necessario un fondamentale accorgimento durante il primo anno del ciclo vitale della console.

All'epoca al capo di Nintendo of America, Fils-Aime insisteva per lanciare il 3DS ad un prezzo massimo di 199 dollari, così da proporre la console ad un prezzo molto competitivo. Di altro parere era Satoru Iwata che fino alla fine, nonostante le ripetute discussioni con Fils-Aime, decise di proporre la console a 249 dollari. La decisione si rivelò presto uno sbaglio e dopo pochi mesi dall'esordio del 3DS il prezzo venne tagliato di circa un terzo in tutto il mondo, dando così il via al successo vero e proprio della piattaforma.

"L'intera esperienza ha rafforzato per me la necessità di muovermi con decisione di fronte a un problema o a un'opportunità", racconta Fils-Aime nel suo libro. "Con 3DS, non abbiamo lasciato che le scarse prestazioni di vendita perdurassero. Ci siamo mossi rapidamente per creare un piano e l'abbiamo implementato con eccellenza. L'episodio ha anche rafforzato la necessità di considerare pienamente le esigenze dei tuoi clienti storici. Grazie all'implementazione del programma Ambassador, abbiamo mantenuto i nostri fan più accaniti impegnati con Nintendo 3DS anche quando il prezzo dell'hardware è stato drasticamente ridotto".

Fils-Aime ha anche discusso del presunto ambiente di lavoro tossico in Nintendo of America.