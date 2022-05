Qualcuno consigliò a Reggie di non unirsi a Nintendo: per fortuna non li ha ascoltati!

Le strade di Reggie Fils-Aime si sono separate da diversi anni, ma l'esecutivo rimarrà per sempre nei cuori degli appassionati della grande N per il suo carisma e per i grandi risultati che la compagnia ha conseguito sotto la sua guida. Stupisce quindi sapere che la storia sarebbe potuta andare molto diversamente...

Durante un keynote al South by Southwest (SXSW), Reggie ha rivelato che alcune persone molto vicine a lui gli consigliarono di non accettare il nuovo lavoro per Nintendo e di starne alla larga. "Lavorare con una compagnia giapponese può essere impegnativo, a causa delle differenze culturali e del loro approccio agli affari", ha esordito Reggie nel suo intervento. "Inoltre, Nintendo era minacciata da Sony, con la sua PlayStation, e da Microsoft. Così mi consigliarono di non accettare il ruolo, ma io vidi qualcosa di diverso. Vidi l'opportunità. Vidi una compagnia con un'eredità ricca di innovazioni. Tutte le cose che oggi date per scontate nei sistemi di gioco - joystick, controller direzionali - sono state create da Nintendo".

Per fortuna, alla fine Reggie ha deciso di ignorare il parere dei suoi conoscenti e, nel dicembre del 2003, accettare il lavoro per Nintendo, dando il via ad un periodo florido, contraddistinto dal successo di Wii, e diventando il generatore umano di meme che ben conosciamo.