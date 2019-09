Regina fa amiciza coi Velociraptor nel nuovo video di Dino Crisis HD Fan Remake

Gli sviluppatori dilettanti di Dino Crisis HD Fan Remake riunitisi nel Team Arklay tornano a mostrarci il loro ambizioso progetto dedicato a questa iconica proprietà intellettuale pubblicando un nuovo video gameplay incentrato sulla protagonista Regina e sulla bontà delle ambientazioni.

Il videogioco amatoriale sviluppato dal Team Arklay tenterà di omaggiare il genio di Shu Takumi e Shinji Mikami per celebrare i vent'anni della saga di Capcom definitiva simpaticamente dai suoi fan come il "Resident Evil coi dinosauri".

Di creature preistoriche, in effetti, se ne incontreranno diverse tra gli angusti corridoi del remake fan made di Dino Crisis, come possiamo intuire scorrendo le scene di gameplay immortalate nel video che campeggia a inizio articolo. Grazie a questo filmato, i suoi autori ci dimostrano quanto velocemente stiano procedendo i lavori su questo titolo, merito degli strumenti di sviluppo integrati nell'ultima versione dell'Unreal Engine 4 e della grande duttilità offerta dal motore grafico di Epic Games.

L'utilizzo di un engine completamente diverso da quello del capolavoro originario obbligherà gli autori del Team Arklay a ingegnarsi per ricreare da zero tutti gli scenari e gli elementi che andranno a comporre il sistema di gioco, dalle meccaniche di movimento e combattimento alla logica deputata alla gestione dell'IA dei dinosauri, ivi compresi gli splendidi Velociraptor che si intravedono in questo nuovo trailer. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, consigliamo agli amanti di questa saga survival horror di ripercorrerne la storia con la nostra puntata di My Generation dedicata a Dino Crisis.