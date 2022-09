Regional Final Europee Ferrari Velas Esports Series: nuova gara il 13 settembre

Dopo mesi di azione e drammi nella Ferrari Velas Esports Series, l'ultimo show europeo della stagione sta per iniziare: 24 piloti si schiereranno sulla griglia di partenza per avere l'ultima possibilità di assicurarsi uno dei soli tre posti assegnati ai piloti europei nel Gran Finale di ottobre, nel cuore del territorio Ferrari Esports in Italia.

Con un campo di gara ridotto da migliaia di speranze a soli 24 tra le stelle più performanti, chi ha le carte in regola per resistere alla pressione e uscirne vincitore? In onda sul canale Twitch di Ferrari Esports martedì 13 settembre alle 20:45 CEST, sintonizzatevi per vedere Nicki Shields, Paul Jeffrey e una serie di ospiti speciali mentre ci imbarchiamo nella più grande gara dell'anno di Ferrari Esports fino ad ora - è garantita una festa di corse virtuali, da non perdere!

La Ferrari Velas Esports Series raggiunge il culmine, mentre sia la serie europea che quella nordamericana si avviano verso l'ultimo spettacolo della campagna principale, dove solo sei piloti si guadagneranno un posto nella Gran Finale. Tutto si riduce a due gare, due auto e due circuiti diversi: solo tre piloti europei e tre nordamericani potranno guadagnarsi un posto nella Gran Finale della Ferrari Velas Esports Series di ottobre. In onda martedì 13 settembre alle 20:45 CEST per l'Europa, questi due spettacoli definiranno la storia di quello che si appresta a essere il più grande Gran Finale della storia di Ferrari Esports.

Riusciranno i favoriti dell'evento a resistere alla pressione e a portare a casa un risultato, o questa ultima occasione di mettere un paletto sul terreno si rivelerà sufficiente per le speranze rimaste? Le storie che si scriveranno alla fine della competizione sono tante e solo il canale Twitch della Ferrari Esports Series ospiterà tutta l'azione, dagli ospiti speciali, agli approfondimenti e, naturalmente, alle critiche gare finali dei campionati regionali.